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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/immunitet-1603927947.html
Участников испытаний "Спутника V" проверят на иммунитет
Участников испытаний "Спутника V" проверят на иммунитет
Добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от COVID-19 "Спутник V" летом прошлого года, планируется обследовать на иммунитет к коронавирусу,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:07
2021-04-02T12:10
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от COVID-19 "Спутник V" летом прошлого года, планируется обследовать на иммунитет к коронавирусу, чтобы определить срок защиты, который дает вакцина, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Очень правильный вопрос. Правительство Москвы, насколько я знаю, сейчас этим занимается", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли обследовать добровольцев, которые летом 2020 года принимали участие в испытаниях вакцины "Спутник V", чтобы определить срок защиты вакцины.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, москва, общество

Участников испытаний "Спутника V" проверят на иммунитет

12:07 02.04.2021 (обновлено: 12:10 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от COVID-19 "Спутник V" летом прошлого года, планируется обследовать на иммунитет к коронавирусу, чтобы определить срок защиты, который дает вакцина, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Очень правильный вопрос. Правительство Москвы, насколько я знаю, сейчас этим занимается", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли обследовать добровольцев, которые летом 2020 года принимали участие в испытаниях вакцины "Спутник V", чтобы определить срок защиты вакцины.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыМоскваОбщество
 
 
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