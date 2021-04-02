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Участников испытаний "Спутника V" проверят на иммунитет

Участников испытаний "Спутника V" проверят на иммунитет

Добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от COVID-19 "Спутник V" летом прошлого года, планируется обследовать на иммунитет к коронавирусу,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:07

2021-04-02T12:07

2021-04-02T12:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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александр гинцбург

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общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины от COVID-19 "Спутник V" летом прошлого года, планируется обследовать на иммунитет к коронавирусу, чтобы определить срок защиты, который дает вакцина, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Очень правильный вопрос. Правительство Москвы, насколько я знаю, сейчас этим занимается", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли обследовать добровольцев, которые летом 2020 года принимали участие в испытаниях вакцины "Спутник V", чтобы определить срок защиты вакцины.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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