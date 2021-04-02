https://ria.ru/20210402/gruziya-1603856356.html

"Вон отсюда". Чем обернется скандал с россиянами в "гостеприимной" Грузии

"Вон отсюда". Чем обернется скандал с россиянами в "гостеприимной" Грузии

В Тбилиси — новая волна протестов, хотя проблемы старые: оппозиция не признает итоги парламентских выборов и выступает за новые. Попытки Запада примирить... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:00

2021-04-02T08:00

2021-04-02T07:57

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

алексей навальный

госдума рф

мгимо

бидзина иванишвили

владимир познер

михаил саакашвили

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Тбилиси — новая волна протестов, хотя проблемы старые: оппозиция не признает итоги парламентских выборов и выступает за новые. Попытки Запада примирить стороны проваливаются. От внутриполитического противостояния неожиданно пострадал Владимир Познер: митингующие потребовали, чтобы он покинул страну. Приезд журналиста связали с пророссийскими симпатиями правящей "Грузинской мечты". Чем еще один московский гость не угодил грузинам, разбиралось РИА Новости.Приоткрытый турсезонГрузия в феврале возобновила регулярное международное авиасообщение, но с оговорками. Для въезда надо предъявить отрицательный тест на коронавирус и повторно сдать его в стране. В отношении российских туристов действуют такие же правила, хотя прямых рейсов между Москвой и Тбилиси нет. И причина — не пандемия.Два года назад грузинские политики выступили против визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова и вышли на акции протеста. Гаврилов покинул Грузию, однако в его адрес продолжали сыпаться обвинения. Депутата критиковали за поддержку независимости Абхазии и Южной Осетии. Москва разорвала авиасообщение с грузинскими городами — посчитали, что пребывание российских гостей стало небезопасным.Это ощутимо ударило по доходам занятых в туризме. Власти пытались привлекать путешественников из Европы, США, стран Ближнего Востока. "Заменим иранцами", — строили планы отельеры. Но иностранцам приходилось объяснять особенности грузинской истории и культуры. Россияне, как правило, понимали и ценили местный колорит без слов.Коронавирус и карантин практически на год "обесточили" туризм в Грузии. Все, кто работал в этой сфере, на грани разорения. В январе, когда соседние Азербайджан, Армения и Россия запускали массовую вакцинацию, грузинские власти ужесточали карантинные меры. А поставки прививок Pfizer и AstraZeneca в Грузию по схеме COVAX — специально разработанной ВОЗ для бедных стран — запаздывали. Всю зиму люди требовали отменить локдаун и устраивали акции протеста.Испорченный праздникПосле снятия в марте жестких ограничений в Грузию потянулись редкие туристы. Но россиян было мало — сказывалось отсутствие прямого авиасообщения с Тбилиси. Через Стамбул и Минск добираться целый день, а то и сутки. Смущала и путаница в правилах: сколько нужно тестов на ковид, где заполнить анкеты, как доехать до гостиницы в комендантский час. Но энтузиасты все же прилетали.Среди них оказался и Владимир Познер. Российский журналист не раз говорил, что Тбилиси — один из его любимых городов. День рождения в начале апреля он обычно отмечает в грузинской столице. Несмотря на пандемию, нарушать традицию не стал.В Тбилиси Познер вместе с друзьями остановился в гостинице Vinotel Boutique. Готовились к празднику, но возле отеля собралась толпа демонстрантов. Люди развернули флаги США и ЕС, транспаранты с фото местного олигарха и бывшего главы правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. При этом на всех снимках грузинский политик был изображен рядом с Владимиром Путиным."Вон из Грузии!" — выкрикивал кто-то в толпе."Россия — агрессор. Познер — вон!" — подхватывали протестующие.Тут же оказались и съемочные группы местных телеканалов. Демонстранты говорили в камеры, что Познер не поддерживает территориальную целостность Грузии.Следом прибыл наряд полиции. Людей просили разойтись, а приезд журналиста объясняли тем, что он гражданин США. Довод протестующих не убедил, и они попытались прорваться в гостиницу.Познер с друзьями переехал в другую — Rooms. Ближе к вечеру там и начали отмечать день рождения. Но подоспели демонстранты и забросали здание яйцами. Полицейские снова их оттеснили и обвинили в несоблюдении комендантского часа. Протестующие настаивали, что они не единственные нарушители: Познера надо наказать за торжество, устроенное после девяти вечера.Позже стало известно, что журналист все же вернулся в Москву. Гостиницу и ресторан, где намечалось празднование, оштрафовали. Полиция заявила, что и с Познера тоже взыскали средства. Сам журналист сообщил, что ничего не платил, и комментировать инцидент отказался. Единственное, что сказал: "Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день".А российские власти повторили прежний довод: нашим гражданам находиться в Грузии опасно.Политический тупикСреди демонстрантов оказалось много активистов грузинского движения "Сирцхвилиа", партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии". Все эти политические силы представляют оппозицию. С прошлой осени они оспаривают результаты парламентских выборов и требуют провести новое голосование.Правящая "Грузинская мечта", получившая большинство, не признает обвинения. Заседание нового парламента они проводят без оппозиции. Не помогает и посредничество США и ЕС. С начала года в Тбилиси приезжали несколько западных делегаций и призывали стороны к компромиссу. Но бесполезно.Примирить их не смог и спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниельсон, искусный переговорщик и дипломат. "Ни одна партия не подписала предложенный нами проект соглашения", — констатировал он.Оппозиция пошла дальше и обратилась к США с просьбой ввести санкции против правящей партии. Но Вашингтон признает легитимность грузинской власти.Негостеприимная Грузия"Власть и оппозиция установили красные линии, и никто не хочет уступать. Есть два варианта развития событий. Первый — "Грузинская мечта" уговаривает одну из небольших оппозиционных партий войти в парламент. Это означает раскол среди оппонентов и их поражение. Второй, более реалистичный сценарий — политический кризис затягивается надолго", — рассуждает в беседе с РИА Новости профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.Позицию "Грузинской мечты" эксперт считает наиболее убедительной. "Правящая партия апеллирует к тому, что ОБСЕ, БДИПЧ признали легитимность парламентских выборов и нарушения были незначительными. Это позволяет депутатам гнуть свою линию. К тому же власть, как и ее противники, ориентированы на Запад. Европе нужна стабильная Грузия, и вводить санкции против сторон конфликта никто не будет", — полагает Шарашенидзе.Он признает, что затянувшийся кризис портит образ Грузии на Западе. "Политикам стоит задуматься об экономике, пострадавшей из-за пандемии и локдауна. Нелепый инцидент с Познером добавляет негатив в имидж Грузии как гостеприимной страны".Провокатор с российским образованием"Протесты против приезда в Грузию Познера раскрутила выпускница МГИМО, а ныне местный оппозиционер Елена Хоштария. Видимо, информацию раздобыла по собственным "российским каналам" и тут же написала о визите в соцсетях. Информацию подхватили СМИ", — объясняет основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.Он рассказывает, что Хоштария долгое время входила в "Единое национальное движение" Саакашвили. Потом перешла в партию "Европейская Грузия". Сейчас позиционирует себя как основатель политического движения "Дроа" ("Время пришло")."Парадокс в том, что антироссийские настроения в Грузии она раскачивает при помощи технологий, которые освоила в Москве. Например, Хоштария во многом подражает Алексею Навальному. Даже говорит и жестикулирует, как он. Борьба с коррупцией — основа деятельности грузинской оппозиционерки. Ничего не напоминает?" — замечает Сихарулидзе.Политолог полагает, что приезд Познера стал инструментом внутриполитической борьбы грузинской оппозиции с властью: "Протесты возле гостиницы известного российского журналиста, внимание СМИ и шумиха обеспечена. Оппозиция своего добилась. Скандал налицо. Но последствия провокации вряд ли найдут поддержку и в грузинском обществе, и за рубежом".Эксперты отмечают: большинство жителей Грузии раскритиковали скандальных активистов, убеждая, что страна по-прежнему гостеприимна и открыта к туристам. Вот только поверить в это теперь куда сложнее.

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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