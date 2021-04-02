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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210402/gazoprovod-1603939353.html
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
Межпоселковый газопровод в Кашинском городском округе Тверской области протяженностью почти 33 километра планируется построить в этом году, его ввод в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:54
2021-04-02T12:54
тверская область
россия
игорь руденя
газпром
тверская область
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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Межпоселковый газопровод в Кашинском городском округе Тверской области протяженностью почти 33 километра планируется построить в этом году, его ввод в эксплуатацию позволит подключить к природному газу порядка двухсот жилых домов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Проект реализуется в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы.По мнению губернатора области Игоря Рудени, газификация – один из ключевых факторов развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей."Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона", – считает глава региона. Пресс-служба напоминает, что в прошлом году был дан старт масштабной газификации региона. Тверская область одна из первых субъектов Российской Федерации подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.До 2025 года предусмотрено проведение газа в десять ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.
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россия, игорь руденя, газпром, тверская область

В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод

12:54 02.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Межпоселковый газопровод в Кашинском городском округе Тверской области протяженностью почти 33 километра планируется построить в этом году, его ввод в эксплуатацию позволит подключить к природному газу порядка двухсот жилых домов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Проект реализуется в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, газификация – один из ключевых факторов развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей.
"Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона", – считает глава региона.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году был дан старт масштабной газификации региона. Тверская область одна из первых субъектов Российской Федерации подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
До 2025 года предусмотрено проведение газа в десять ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяГазпромТверская область
 
 
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