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Наука
https://ria.ru/20210402/gagarin-1604049808.html
В Тунисе установили бюст Гагарина
В Тунисе установили бюст Гагарина
Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в пятницу в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T23:54
2021-04-02T23:54
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в пятницу в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Тунисе.Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова был передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир" при содействии посольства РФ в Тунисе.По словам посла РФ в Тунисе Сергея Николаева, бюст станет "символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия"."Благодаря кооперации с российским космическим кластером тунисские друзья обогатились новым опытом, сделали решительный шаг по пути научно-технического прогресса. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", - отметил Николаев. Он напомнил, что Telnet первой из африканских и арабских компаний открыла филиал в центре "Сколково".По словам посла, тунисские компании намерены развивать сотрудничество с ГК "Роскосмос", АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и ООО "Спутникс". "В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании активно прорабатываются вопросы совместного производства малых космических аппаратов и компонентов для них не только для собственных нужд, но и на экспорт. Планируется до 2023 года создать и вывести на орбиту группировку из 30 тунисских наноспутников, оснащенных передовым коммуникационным оборудованием, а также обустроить в Тунисе образовательные центры и испытательные лаборатории", - подчеркнул Николаев.С Байконура 22 марта ракетой-носителем "Союз-2.1а" были запущены 38 спутников из 18 стран, в том числе тунисский Challenge One.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/gagarin-1601060393.html
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главкосмос, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), тунис (страна)

В Тунисе установили бюст Гагарина

23:54 02.04.2021
 
© РИА НовостиПервый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин
Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в пятницу в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Тунисе.
Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова был передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир" при содействии посольства РФ в Тунисе.
По словам посла РФ в Тунисе Сергея Николаева, бюст станет "символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия".
"Благодаря кооперации с российским космическим кластером тунисские друзья обогатились новым опытом, сделали решительный шаг по пути научно-технического прогресса. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", - отметил Николаев. Он напомнил, что Telnet первой из африканских и арабских компаний открыла филиал в центре "Сколково".
По словам посла, тунисские компании намерены развивать сотрудничество с ГК "Роскосмос", АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и ООО "Спутникс". "В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании активно прорабатываются вопросы совместного производства малых космических аппаратов и компонентов для них не только для собственных нужд, но и на экспорт. Планируется до 2023 года создать и вывести на орбиту группировку из 30 тунисских наноспутников, оснащенных передовым коммуникационным оборудованием, а также обустроить в Тунисе образовательные центры и испытательные лаборатории", - подчеркнул Николаев.
С Байконура 22 марта ракетой-носителем "Союз-2.1а" были запущены 38 спутников из 18 стран, в том числе тунисский Challenge One.
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