В Тунисе установили бюст Гагарина
© РИА НовостиПервый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин
КАИР, 2 апр – РИА Новости. Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в пятницу в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Тунисе.
Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова был передан в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир" при содействии посольства РФ в Тунисе.
По словам посла РФ в Тунисе Сергея Николаева, бюст станет "символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия".
"Благодаря кооперации с российским космическим кластером тунисские друзья обогатились новым опытом, сделали решительный шаг по пути научно-технического прогресса. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", - отметил Николаев. Он напомнил, что Telnet первой из африканских и арабских компаний открыла филиал в центре "Сколково".
По словам посла, тунисские компании намерены развивать сотрудничество с ГК "Роскосмос", АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и ООО "Спутникс". "В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании активно прорабатываются вопросы совместного производства малых космических аппаратов и компонентов для них не только для собственных нужд, но и на экспорт. Планируется до 2023 года создать и вывести на орбиту группировку из 30 тунисских наноспутников, оснащенных передовым коммуникационным оборудованием, а также обустроить в Тунисе образовательные центры и испытательные лаборатории", - подчеркнул Николаев.
С Байконура 22 марта ракетой-носителем "Союз-2.1а" были запущены 38 спутников из 18 стран, в том числе тунисский Challenge One.