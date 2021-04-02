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Липецкая область
https://ria.ru/20210402/futbol-1603984880.html
Липецкая область будет развивать футбол
Липецкая область будет развивать футбол
Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:20
2021-04-02T16:20
липецкая область
российский футбольный союз (рфс)
игорь артамонов
министерство спорта рф
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни".По словам Артамонова, соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.Глава региона отметил, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий должна повысить интерес к футболу в регионе, создать новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных и способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.
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российский футбольный союз (рфс), игорь артамонов, министерство спорта рф, липецкая область

Липецкая область будет развивать футбол

16:20 02.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни".
По словам Артамонова, соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.
Глава региона отметил, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий должна повысить интерес к футболу в регионе, создать новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных и способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.
"Соглашение, которое мы заключили, имеет большое значение для региона. Мы хотим вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволит готовить профессионалов, совершенствовать мастерство тренеров. Ещё больше жителей области смогут заниматься любимым видом спорта. Вовлечение людей в занятия физической культурой и приобщение населения к здоровому образу жизни – один из приоритетов нашей работы", – сказал Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов поздравляет команду липецкого мини-футбольного клуба ЛКС с победой в Высшей лиге первенства России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 14:59Липецкая область
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Липецкая областьРоссийский футбольный союз (РФС)Игорь АртамоновМинистерство спорта РФЛипецкая область
 
 
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