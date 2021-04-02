Липецкая область будет развивать футбол
ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни".
По словам Артамонова, соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.
Глава региона отметил, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий должна повысить интерес к футболу в регионе, создать новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных и способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.
"Соглашение, которое мы заключили, имеет большое значение для региона. Мы хотим вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволит готовить профессионалов, совершенствовать мастерство тренеров. Ещё больше жителей области смогут заниматься любимым видом спорта. Вовлечение людей в занятия физической культурой и приобщение населения к здоровому образу жизни – один из приоритетов нашей работы", – сказал Артамонов.