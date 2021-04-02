https://ria.ru/20210402/futbol-1603984880.html

Липецкая область будет развивать футбол

Липецкая область будет развивать футбол

Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:20

2021-04-02T16:20

2021-04-02T16:20

липецкая область

российский футбольный союз (рфс)

игорь артамонов

министерство спорта рф

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в Липецкой области подписали власти области, российский футбольный союз и министерство спорта РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни".По словам Артамонова, соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.Глава региона отметил, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий должна повысить интерес к футболу в регионе, создать новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных и способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.

https://ria.ru/20210401/pobediteli-1603966700.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский футбольный союз (рфс), игорь артамонов, министерство спорта рф, липецкая область