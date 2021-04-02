Задержанного у Елисейского дворца направили в психиатрический стационар
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПочетный караул у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Один из задержанных при попытке проникнуть во двор Елисейского дворца направлен в психиатрическое отделение при префектуре полиции Парижа, сообщили РИА Новости в прокуратуре французской столицы.
"Вчера три человека были взяты под стражу по обвинению в умышленном насилии с применением оружия. Расследование было поручено уголовной бригаде (полиции - ред.)", - сообщил собеседник агентства в прокуратуре Парижа.
Отмечается, что, по данным начатого расследования, перед Елисейским дворцом появился мужчина, держащий в руке бутылку с жидкостью и подожженный кусок ткани.
"На глазах у полицейских он швырнул бутылку на землю. С ним были еще двое человек - мужчина и женщина, они фотографировали и снимали происходящее на видео. Этот мужчина был направлен в психиатрическое отделение при префектуре полиции Парижа", - рассказали в прокуратуре.
При этом в ведомстве отказались сообщить имена и национальность задержанных.
Ранее СМИ сообщили, что мужчина пытался перелезть решетку ограждения Елисейского дворца - резиденции главы государства Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Он имел при себе бутылку с зажигательной смесью с уже подожженным фитилем. Вместе с нарушителем была задержана сопровождавшая его пара, которая снимала и фотографировала происходящее. По данным ряда СМИ, главным подозреваемым является 33-летний художник белорусского происхождения Алексей Кузьмич.