https://ria.ru/20210402/evrosoyuz-1603959215.html

Глава дипломатии ЕС активизирует контакты с участниками иранской сделки

Глава дипломатии ЕС активизирует контакты с участниками иранской сделки

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, являющийся координатором совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), активизирует... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:24

2021-04-02T14:24

2021-04-02T15:09

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

тегеран (город)

вена

жозеп боррель

евросоюз

иран

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, являющийся координатором совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), активизирует контакты со всеми участниками иранской ядерной сделки и США, говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам виртуальной встречи политдиректоров комиссии."Участники договорились продолжить сессию Совместной комиссии в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить меры по отмене санкций и исполнению мер по ядерной программе, в том числе посредством созыва встреч соответствующих экспертных групп. В этой связи координатор (Совместной комиссии Жозеп Боррель – ред.) также интенсифицирует отдельные контакты в Вене со всеми участниками СВПД и с США", - указывается в документе.В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/iran-1603422721.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/svpd-1603950955.html

тегеран (город)

вена

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, тегеран (город), вена, жозеп боррель, евросоюз, иран, сша, в мире