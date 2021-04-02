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Глава дипломатии ЕС активизирует контакты с участниками иранской сделки
Глава дипломатии ЕС активизирует контакты с участниками иранской сделки
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, являющийся координатором совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), активизирует... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:24
2021-04-02T15:09
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
тегеран (город)
вена
жозеп боррель
евросоюз
иран
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, являющийся координатором совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), активизирует контакты со всеми участниками иранской ядерной сделки и США, говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам виртуальной встречи политдиректоров комиссии."Участники договорились продолжить сессию Совместной комиссии в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить меры по отмене санкций и исполнению мер по ядерной программе, в том числе посредством созыва встреч соответствующих экспертных групп. В этой связи координатор (Совместной комиссии Жозеп Боррель – ред.) также интенсифицирует отдельные контакты в Вене со всеми участниками СВПД и с США", - указывается в документе.В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/iran-1603422721.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, тегеран (город), вена, жозеп боррель, евросоюз, иран, сша, в мире

Глава дипломатии ЕС активизирует контакты с участниками иранской сделки

14:24 02.04.2021 (обновлено: 15:09 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, являющийся координатором совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), активизирует контакты со всеми участниками иранской ядерной сделки и США, говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам виртуальной встречи политдиректоров комиссии.
"Участники договорились продолжить сессию Совместной комиссии в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить меры по отмене санкций и исполнению мер по ядерной программе, в том числе посредством созыва встреч соответствующих экспертных групп. В этой связи координатор (Совместной комиссии Жозеп Боррель – ред.) также интенсифицирует отдельные контакты в Вене со всеми участниками СВПД и с США", - указывается в документе.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 11:50
Иран назвал единственный "рациональный путь" для США по СВПД
В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 13:40
СМИ узнали дату встречи комиссии по СВПД
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампТегеран (город)ВенаЖозеп БоррельЕвросоюзИранСШАВ мире
 
 
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