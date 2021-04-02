https://ria.ru/20210402/ekonommery-1603948881.html
Минск надеется на завершение разработки экономмер по интеграции с Москвой
Минск надеется на завершение разработки экономмер по интеграции с Москвой
Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что надеется на скорое завершение работы Минска и Москвы над экономическим пакетом... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:33
2021-04-02T13:33
2021-04-02T13:33
союзное государство
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что надеется на скорое завершение работы Минска и Москвы над экономическим пакетом мер по реализации союзного договора с Россией."Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы завершим работу над интеграционным экономическим пакетом по реализации положений нашего союзного договора от 1999 года, и это станет новым этапом работы для всей нашей союзной вертикали и приблизит нас к созданию того реального, единого экономического пространства, о котором мы говорим", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности"Он добавил, что "если получится какие-то вопросы перенести на площадку посткома (Союзного государства – ред.) по реализации соответствующих направлений экономической интеграции, то это будет очень здорово".
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