https://ria.ru/20210402/ekonommery-1603948881.html

Минск надеется на завершение разработки экономмер по интеграции с Москвой

Минск надеется на завершение разработки экономмер по интеграции с Москвой

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что надеется на скорое завершение работы Минска и Москвы над экономическим пакетом... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:33

2021-04-02T13:33

2021-04-02T13:33

союзное государство

союзное государство

москва

минск

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что надеется на скорое завершение работы Минска и Москвы над экономическим пакетом мер по реализации союзного договора с Россией."Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы завершим работу над интеграционным экономическим пакетом по реализации положений нашего союзного договора от 1999 года, и это станет новым этапом работы для всей нашей союзной вертикали и приблизит нас к созданию того реального, единого экономического пространства, о котором мы говорим", - сказал Крутой в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности"Он добавил, что "если получится какие-то вопросы перенести на площадку посткома (Союзного государства – ред.) по реализации соответствующих направлений экономической интеграции, то это будет очень здорово".

https://ria.ru/20210402/dostup-1603944722.html

москва

минск

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союзное государство, москва, минск