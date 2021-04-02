https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html
Спрогнозировано будущее российской экономики
Спрогнозировано будущее российской экономики
Специалисты международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:38
2021-04-02T16:38
2021-04-02T18:08
коронавирус covid-19
цены на нефть
москва
сша
экономика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году. Эксперты отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1 процента из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Еще один важный фактор — заметное падение цен на нефть. Показатели внешнеторговой активности значительно ослабли, но поскольку импорт (-13,7%) упал сильнее, чем экспорт (-5,1%), общее изменение реального ВВП в 2020-м оказалось не таким серьезным.Специалисты предполагают, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5%. Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по коронавирусу окажут давление на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против COVID-19 может положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года.Низкие цены на нефть — еще один фактор, сдерживающий потенциальный рост. Экономисты прогнозируют, что стоимость черного золота будет составлять около 48 долларов США за баррель в 2021 году и 57 долларов в 2022-м.При этом, как считают эксперты, в 2022 году экономика России вырастет уже на три процента.Осторожная и хорошо продуманная экономическая политика обеспечила Москве подушку безопасности против санкций, отмечается в статье. Эксперты обратили внимание на надежность денежно-кредитной политики России, взвешенную налогово-бюджетную политику и диверсификацию экспорта. Кроме того, правительство проводит дедолларизацию экономики — многолетняя кампания по снижению зависимости от американских активов привела к тому, что доля золота в общих международных резервах Центрального банка России впервые за всю историю превысила долю доллара.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/bayden-1603853909.html
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коронавирус covid-19, цены на нефть, москва, сша, экономика
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Специалисты международной страховой компании Euler Hermes
спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году.
Эксперты отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1 процента из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Еще один важный фактор — заметное падение цен на нефть. Показатели внешнеторговой активности значительно ослабли, но поскольку импорт (-13,7%) упал сильнее, чем экспорт (-5,1%), общее изменение реального ВВП в 2020-м оказалось не таким серьезным.
Специалисты предполагают, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5%. Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по коронавирусу окажут давление на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против COVID-19 может положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года.
Низкие цены на нефть — еще один фактор, сдерживающий потенциальный рост. Экономисты прогнозируют, что стоимость черного золота будет составлять около 48 долларов США
за баррель в 2021 году и 57 долларов в 2022-м.
При этом, как считают эксперты, в 2022 году экономика России вырастет уже на три процента.
Осторожная и хорошо продуманная экономическая политика обеспечила Москве
подушку безопасности против санкций, отмечается в статье. Эксперты обратили внимание на надежность денежно-кредитной политики России, взвешенную налогово-бюджетную политику и диверсификацию экспорта. Кроме того, правительство проводит дедолларизацию экономики — многолетняя кампания по снижению зависимости от американских активов привела к тому, что доля золота в общих международных резервах Центрального банка России впервые за всю историю превысила долю доллара.