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Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения русла
Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения русла
Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения его русла после инцидента с контейнеровозом Ever Given, но углублять канал нет нужды, заявил телеканалу РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:34
2021-04-02T13:34
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения его русла после инцидента с контейнеровозом Ever Given, но углублять канал нет нужды, заявил телеканалу CNN Arabic глава администрации Усама Рабиа."Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости", - заявил Рабиа.По его словам, в данный момент глубина канала достигает 24 метров.По данным компании-оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход канала.Ранее Рабиа заявлял, что после инцидента администрация намерена снабдить технические службы канала более мощными буксирами и дноуглубительными судами.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.
https://ria.ru/20210331/uscherb-1603718172.html
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суэцкий канал, в мире

Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения русла

13:34 02.04.2021
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения его русла после инцидента с контейнеровозом Ever Given, но углублять канал нет нужды, заявил телеканалу CNN Arabic глава администрации Усама Рабиа.
"Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости", - заявил Рабиа.
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Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от ЧП в миллиард долларов
По его словам, в данный момент глубина канала достигает 24 метров.
По данным компании-оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход канала.
Ранее Рабиа заявлял, что после инцидента администрация намерена снабдить технические службы канала более мощными буксирами и дноуглубительными судами.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.
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