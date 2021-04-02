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День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:29

2021-04-02T02:29

2021-04-02T02:29

россия

день единения народов россии и белоруссии

белоруссия

справки

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Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов. Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ. За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, России и Белоруссии удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики. Созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в области социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Ведется работа по формированию единого миграционного пространства, важным шагом на пути к которому стало подписание межправительственного соглашения о взаимном признании виз и иных вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.Ежегодно за счет бюджета Союзного государства реализуются программы и проекты в области медицины, безопасности и научно-технических исследований.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Белоруссия занимает четвертое место среди торговых партнеров России. По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи, которые способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества наших стран. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов.Регулярно осуществляются контакты в области образования, науки и культуры. Проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, слеты юных экологов, художественные выставки, тематические фестивали. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники. Успешный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства способствовал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ – многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.День единения народов России и Беларуси в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день единения народов россии и белоруссии, белоруссия, справки