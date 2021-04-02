Уорхол эпохи Возрождения: как Альбрехт Дюрер изобрел комиксы

Более 120 оттисков, причем авторских, прибыли в ГИМ из пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, где хранится одна из лучших коллекций графики Альбрехта Дюрера, немецкого художника Северного Возрождения.

Понимая, что просто черно-белые отпечатки размером с книжную страницу, пусть и выполненные с невероятным мастерством, современному зрителю воспринимать сложновато, на выставке гравюры вписали в широкий контекст.

Кроме графики, здесь можно увидеть редкие книги, включая Библию Пискатора, монеты, распятия, мебель и даже рыцарские латы из коллекции ГИМ — все, чтобы воссоздать атмосферу средневекового Нюрнберга, где работал мастер.