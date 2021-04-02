Уорхол эпохи Возрождения: как Альбрехт Дюрер изобрел комиксы
Более 120 оттисков, причем авторских, прибыли в ГИМ из пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, где хранится одна из лучших коллекций графики Альбрехта Дюрера, немецкого художника Северного Возрождения.
Понимая, что просто черно-белые отпечатки размером с книжную страницу, пусть и выполненные с невероятным мастерством, современному зрителю воспринимать сложновато, на выставке гравюры вписали в широкий контекст.
Кроме графики, здесь можно увидеть редкие книги, включая Библию Пискатора, монеты, распятия, мебель и даже рыцарские латы из коллекции ГИМ — все, чтобы воссоздать атмосферу средневекового Нюрнберга, где работал мастер.
Более 120 оттисков, причем авторских, прибыли в ГИМ из пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, где хранится одна из лучших коллекций графики Альбрехта Дюрера, немецкого художника Северного Возрождения.
Понимая, что просто черно-белые отпечатки размером с книжную страницу, пусть и выполненные с невероятным мастерством, современному зрителю воспринимать сложновато, на выставке гравюры вписали в широкий контекст.
Кроме графики, здесь можно увидеть редкие книги, включая Библию Пискатора, монеты, распятия, мебель и даже рыцарские латы из коллекции ГИМ — все, чтобы воссоздать атмосферу средневекового Нюрнберга, где работал мастер.
Еще при жизни Дюрер получил широкое признание. Гонорары ему выплачивали в гульденах, то есть золотом. Так что "бедный художник" — точно не про него: он мог себе позволить хорошие обеды с вином и раками. Несколько стендов на выставке посвящены как раз доходам мастера.
Дюрер обладал прекрасной коммерческой хваткой. Так, он быстро оценил потенциал гравюры — ее тиражность и относительную доступность производства. И если раньше этот жанр считался чем-то несерьезным, почти вульгарным, то Дюрер превратил его в особый вид изобразительного искусства.
Примерно то же самое спустя четыре с половиной века сделал Энди Уорхол с шелкографией. Кстати, эти художники похожи — оба превратили собственное имя в торговую марку, не стеснялись массовости своих работ и понимали значение быстроты и широты распространения визуальных образов.
Еще при жизни Дюрер получил широкое признание. Гонорары ему выплачивали в гульденах, то есть золотом. Так что "бедный художник" — точно не про него: он мог себе позволить хорошие обеды с вином и раками. Несколько стендов на выставке посвящены как раз доходам мастера.
Дюрер обладал прекрасной коммерческой хваткой. Так, он быстро оценил потенциал гравюры — ее тиражность и относительную доступность производства. И если раньше этот жанр считался чем-то несерьезным, почти вульгарным, то Дюрер превратил его в особый вид изобразительного искусства.
Примерно то же самое спустя четыре с половиной века сделал Энди Уорхол с шелкографией. Кстати, эти художники похожи — оба превратили собственное имя в торговую марку, не стеснялись массовости своих работ и понимали значение быстроты и широты распространения визуальных образов.
Фактически Дюрер создал личный бренд, хотя тогда это было не принято: художник, который еще воспринимался как ремесленник, должен был оставаться в тени.
Дюрер одним из первых в истории германской — а по большому счету, и всей европейской — традиции обратился к жанру автопортрета, прообраза современных селфи. На самом известном "Автопортрете в одежде, отделанной мехом" (1500), цифровая копия которого есть на выставке, он без лишней скромности изобразил себя в образе Христа — невиданная смелость. И дело не только во внешности или жесте руки, напоминающем благословение, но и в ракурсе. Вид строго в фас был нетипичен для светского портрета — простых смертных так не изображали.
Фактически Дюрер создал личный бренд, хотя тогда это было не принято: художник, который еще воспринимался как ремесленник, должен был оставаться в тени.
Дюрер одним из первых в истории германской — а по большому счету, и всей европейской — традиции обратился к жанру автопортрета, прообраза современных селфи. На самом известном "Автопортрете в одежде, отделанной мехом" (1500), цифровая копия которого есть на выставке, он без лишней скромности изобразил себя в образе Христа — невиданная смелость. И дело не только во внешности или жесте руки, напоминающем благословение, но и в ракурсе. Вид строго в фас был нетипичен для светского портрета — простых смертных так не изображали.
Хотя одна из самых известных работ мастера, "Руки молящегося", в Москву не приехала, о ней стоит рассказать. Есть легенда, что это руки брата Дюрера, который стал шахтером, чтобы художник мог оплатить образование. Однако вряд ли столь изящные кисти и тонкие пальцы были бы у того, кто занимался тяжелым физическим трудом. Вероятно, это руки самого художника, написанные с отражения в зеркале.
Оригинал рисунка из-за хрупкости очень редко показывают публике: последний раз — на ретроспективе Дюрера в Альбертине. Куратор той выставки, Кристоф Мецгер, предположил, что это не этюд для центральной части алтаря Геллера, как считалось раньше, а реклама.
"Руки молящегося", считает искусствовед, Дюрер специально вывесил в мастерской, чтобы посетители и потенциальные заказчики уже при входе могли оценить уровень художника.
Хотя одна из самых известных работ мастера, "Руки молящегося", в Москву не приехала, о ней стоит рассказать. Есть легенда, что это руки брата Дюрера, который стал шахтером, чтобы художник мог оплатить образование. Однако вряд ли столь изящные кисти и тонкие пальцы были бы у того, кто занимался тяжелым физическим трудом. Вероятно, это руки самого художника, написанные с отражения в зеркале.
Оригинал рисунка из-за хрупкости очень редко показывают публике: последний раз — на ретроспективе Дюрера в Альбертине. Куратор той выставки, Кристоф Мецгер, предположил, что это не этюд для центральной части алтаря Геллера, как считалось раньше, а реклама.
"Руки молящегося", считает искусствовед, Дюрер специально вывесил в мастерской, чтобы посетители и потенциальные заказчики уже при входе могли оценить уровень художника.
Невероятное внимание к деталям и выразительность гравюр особенно заметны в работах на меди, хотя художник владел и техникой по дереву. Просто Дюрер, сын ювелира, выполнял рисунок на металле сам, а не делегировал это помощникам. Отличный пример — триптих "мастерских гравюр": "Рыцарь, смерть и дьявол", "Святой Иероним в келье" и "Меланхолия" — самая таинственная работа художника.
В ней очень много загадок. Расшифровкой шедевра занимался профессор Роберт Лэнгдон, главный герой "Кода да Винчи" Дэна Брауна.
Например, в правом верхнем углу — магический квадрат, 4 х 4. До Дюрера таких изображений в европейском искусстве не было. Сумма чисел в любой строке, столбце, диагонали, а также в каждой четверти равна 34 (в момент создания работы художнику было 43 года). Два средних числа в нижнем ряду указывают год — 1514. Два крайних числа в нижнем ряду соответствуют инициалам мастера.
Невероятное внимание к деталям и выразительность гравюр особенно заметны в работах на меди, хотя художник владел и техникой по дереву. Просто Дюрер, сын ювелира, выполнял рисунок на металле сам, а не делегировал это помощникам. Отличный пример — триптих "мастерских гравюр": "Рыцарь, смерть и дьявол", "Святой Иероним в келье" и "Меланхолия" — самая таинственная работа художника.
В ней очень много загадок. Расшифровкой шедевра занимался профессор Роберт Лэнгдон, главный герой "Кода да Винчи" Дэна Брауна.
Например, в правом верхнем углу — магический квадрат, 4 х 4. До Дюрера таких изображений в европейском искусстве не было. Сумма чисел в любой строке, столбце, диагонали, а также в каждой четверти равна 34 (в момент создания работы художнику было 43 года). Два средних числа в нижнем ряду указывают год — 1514. Два крайних числа в нижнем ряду соответствуют инициалам мастера.
Обладать работами с заветной монограммой AD, то есть "Альбрехт Дюрер", считалось признаком статуса и хорошего вкуса. Поэтому его гравюры постоянно подделывали, причем довольно бесцеремонно. Авторы посредственных копий не стеснялись указывать инициалы с оригинала (кстати, сегодня то же самое происходит со многими люксовыми вещами).
Подделки также представлены на выставке в ГИМ, и это хорошая возможность сравнить их с первоисточником.
Особенно нагло "под Дюрера" работал итальянец Маркантонио Раймонди: этот гравер полностью скопировал серию "Жизнь Марии". Художник судился с "пиратами" за авторские права, но добился лишь запрета на использование личной монограммы.
Обладать работами с заветной монограммой AD, то есть "Альбрехт Дюрер", считалось признаком статуса и хорошего вкуса. Поэтому его гравюры постоянно подделывали, причем довольно бесцеремонно. Авторы посредственных копий не стеснялись указывать инициалы с оригинала (кстати, сегодня то же самое происходит со многими люксовыми вещами).
Подделки также представлены на выставке в ГИМ, и это хорошая возможность сравнить их с первоисточником.
Особенно нагло "под Дюрера" работал итальянец Маркантонио Раймонди: этот гравер полностью скопировал серию "Жизнь Марии". Художник судился с "пиратами" за авторские права, но добился лишь запрета на использование личной монограммы.
И все равно копировали: в коллекции ГИМ есть "пиратский" оттиск, где монограмма — в зеркальном развороте, чтобы избежать иска. В Историческом музее нашлось целых семь подлинников мастера, включая, кстати, "Меланхолию". Одни гравюры попали в собрание из Музея революции СССР, другие — из коллекции брата знаменитого мецената Сергея Щукина.
"Эта выставка наконец показала их публике — мы не часто экспонируем западноевропейские предметы", — говорит куратор выставки и хранитель ГИМ Наталья Углева.
"ГИМ впервые в своих стенах продемонстрирует подлинники знаменитого мастера эпохи Возрождения", — отмечает директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Всего, по словам хранителя выставки Залины Тетермазовой, в музее больше пяти тысяч листов западноевропейской гравюры, причем не все до конца изучено.
И все равно копировали: в коллекции ГИМ есть "пиратский" оттиск, где монограмма — в зеркальном развороте, чтобы избежать иска. В Историческом музее нашлось целых семь подлинников мастера, включая, кстати, "Меланхолию". Одни гравюры попали в собрание из Музея революции СССР, другие — из коллекции брата знаменитого мецената Сергея Щукина.
"Эта выставка наконец показала их публике — мы не часто экспонируем западноевропейские предметы", — говорит куратор выставки и хранитель ГИМ Наталья Углева.
"ГИМ впервые в своих стенах продемонстрирует подлинники знаменитого мастера эпохи Возрождения", — отмечает директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Всего, по словам хранителя выставки Залины Тетермазовой, в музее больше пяти тысяч листов западноевропейской гравюры, причем не все до конца изучено.
Сам Дюрер иногда намеренно упрощал работы для "народа". Это видно по циклу "Малые страсти". Рисунки, выполненные в технике ксилографии, то есть по дереву, издавались в специальной книжке. И рассчитаны были на широкого читателя.
"По сути, такие средневековые комиксы — понятные образы с надписями", — рассуждает куратор выставки с итальянской стороны Андрей Близнюков.
Человек верующий, Дюрер часто обращался к библейским сюжетам, но предлагал собственную трактовку. Так, Мария у него — совершенно земная женщина, ничем не отличающаяся от современниц художника.
Сам Дюрер иногда намеренно упрощал работы для "народа". Это видно по циклу "Малые страсти". Рисунки, выполненные в технике ксилографии, то есть по дереву, издавались в специальной книжке. И рассчитаны были на широкого читателя.
"По сути, такие средневековые комиксы — понятные образы с надписями", — рассуждает куратор выставки с итальянской стороны Андрей Близнюков.
Человек верующий, Дюрер часто обращался к библейским сюжетам, но предлагал собственную трактовку. Так, Мария у него — совершенно земная женщина, ничем не отличающаяся от современниц художника.
Архитектору выставки Агнии Стерлиговой удалось создать инстаграмную локацию, не отвлекающую внимание публики от главных героев — гравюр. Так, в зале с "Меланхолией" на потолке видны очертания поверхности темной планеты. Это, возможно, Сатурн, который во времена Дюрера считался покровителем меланхоликов. Или аллюзия к одноименному фильму Ларса фон Триера.
"Мне важно, чтобы созданная нами среда была максимально органична для восприятия шедевров Дюрера. Мы оставляем за посетителем право самостоятельно разгадывать смысл каждой "сцены", здесь нет правил и риска ошибиться", — подчеркивает Стерлигова.
В зале с серией "Апокалипсис", которую Дюрер готовил как раз под "инфоповод", к приближению 1500 года и связанной с ним истерии по поводу конца света, висят застывшие камни, напоминающие метеориты. А на входе — изящный коридор из золотой решетки, похожей на вырезанные на меди тонкие штрихи.
Архитектору выставки Агнии Стерлиговой удалось создать инстаграмную локацию, не отвлекающую внимание публики от главных героев — гравюр. Так, в зале с "Меланхолией" на потолке видны очертания поверхности темной планеты. Это, возможно, Сатурн, который во времена Дюрера считался покровителем меланхоликов. Или аллюзия к одноименному фильму Ларса фон Триера.
"Мне важно, чтобы созданная нами среда была максимально органична для восприятия шедевров Дюрера. Мы оставляем за посетителем право самостоятельно разгадывать смысл каждой "сцены", здесь нет правил и риска ошибиться", — подчеркивает Стерлигова.
В зале с серией "Апокалипсис", которую Дюрер готовил как раз под "инфоповод", к приближению 1500 года и связанной с ним истерии по поводу конца света, висят застывшие камни, напоминающие метеориты. А на входе — изящный коридор из золотой решетки, похожей на вырезанные на меди тонкие штрихи.
Андрей Близнюков, профессор истории искусства в Академии изящных искусств города Фоджа, объясняет, почему Дюрер в Москве ненадолго: "Гравюру нельзя выставлять больше трех месяцев — материал хрупкий. И после показа ей нужно обязательно отлежаться в темноте".
Наталья Углева считает, что за это время публика успеет посмотреть выставку. "Дюрер не так далек, как нам кажется. Например, одна из его композиций воспроизведена на фреске в храме Ильи Пророка в Ярославле. Старшее поколение об этом, наверное, знает", — рассказывает она. Однако рассчитывали авторы привлечь на выставку прежде всего молодежь.
Ведь живи художник в наше время, он наверняка стал бы популярным блогером — по крайней мере, принципы работы соцсетей Дюрер предугадал за пять веков до их появления.
Государственный исторический музей, "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии", с 30 марта до 28 июня 2021 года.
Андрей Близнюков, профессор истории искусства в Академии изящных искусств города Фоджа, объясняет, почему Дюрер в Москве ненадолго: "Гравюру нельзя выставлять больше трех месяцев — материал хрупкий. И после показа ей нужно обязательно отлежаться в темноте".
Наталья Углева считает, что за это время публика успеет посмотреть выставку. "Дюрер не так далек, как нам кажется. Например, одна из его композиций воспроизведена на фреске в храме Ильи Пророка в Ярославле. Старшее поколение об этом, наверное, знает", — рассказывает она. Однако рассчитывали авторы привлечь на выставку прежде всего молодежь.
Ведь живи художник в наше время, он наверняка стал бы популярным блогером — по крайней мере, принципы работы соцсетей Дюрер предугадал за пять веков до их появления.
Государственный исторический музей, "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии", с 30 марта до 28 июня 2021 года.