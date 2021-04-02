https://ria.ru/20210402/dorogi-1603987376.html

Дороги для ремонта жители Московской области смогут выбрать до 31 мая

Дороги для ремонта жители Московской области смогут выбрать до 31 мая

Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте "Добродел" в Московской области. Он продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта в регионе... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:29

2021-04-02T16:29

2021-04-02T16:29

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603984586_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_941d21f36b2ae40711a965557cfdcff5.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте "Добродел" в Московской области. Он продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта в регионе Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".Местным жителям предложили выбрать участки, нуждающиеся в обновлении, до 31 мая. Отбор традиционно пройдет в два этапа: с 1 апреля по 31 мая – сбор предложений, с 1 июля по 31 августа – голосование.Участвовать в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек имеет право оставить свой голос за один участок. Чтобы выбрать его, нужно указать точку на интерактивной карте."Каждый год около 25% всей программы по ремонту автомобильных дорог формируют жители благодаря голосованию на портале „Добродел“", – заявил Гержик.В 2021 году по просьбам жителей Подмосковья отремонтируют более 240 дорог. Новый сбор предложений сформирует план на 2022 год.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, московская область (подмосковье)