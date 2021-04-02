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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210402/dorogi-1603987376.html
Дороги для ремонта жители Московской области смогут выбрать до 31 мая
Дороги для ремонта жители Московской области смогут выбрать до 31 мая
Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте "Добродел" в Московской области. Он продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта в регионе... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:29
2021-04-02T16:29
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте "Добродел" в Московской области. Он продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта в регионе Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".Местным жителям предложили выбрать участки, нуждающиеся в обновлении, до 31 мая. Отбор традиционно пройдет в два этапа: с 1 апреля по 31 мая – сбор предложений, с 1 июля по 31 августа – голосование.Участвовать в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек имеет право оставить свой голос за один участок. Чтобы выбрать его, нужно указать точку на интерактивной карте."Каждый год около 25% всей программы по ремонту автомобильных дорог формируют жители благодаря голосованию на портале „Добродел“", – заявил Гержик.В 2021 году по просьбам жителей Подмосковья отремонтируют более 240 дорог. Новый сбор предложений сформирует план на 2022 год.
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алексей гержик, московская область (подмосковье)

Дороги для ремонта жители Московской области смогут выбрать до 31 мая

16:29 02.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог открыли на сайте "Добродел" в Московской области. Он продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта в регионе Алексей Гержик, сообщил телеканал "360".
Местным жителям предложили выбрать участки, нуждающиеся в обновлении, до 31 мая. Отбор традиционно пройдет в два этапа: с 1 апреля по 31 мая – сбор предложений, с 1 июля по 31 августа – голосование.
Участвовать в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек имеет право оставить свой голос за один участок.
Чтобы выбрать его, нужно указать точку на интерактивной карте.
"Каждый год около 25% всей программы по ремонту автомобильных дорог формируют жители благодаря голосованию на портале „Добродел“", – заявил Гержик.
В 2021 году по просьбам жителей Подмосковья отремонтируют более 240 дорог. Новый сбор предложений сформирует план на 2022 год.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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