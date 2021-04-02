Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе
© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
© AP Photo / Alexander Shulman
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не поставить под угрозу режим прекращения огня", - приводит слова министра пресс-служба МИД ФРГ в официальном аккаунте в Twitter.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.