https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html

Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе

Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе

В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T20:28

2021-04-02T20:28

2021-04-02T20:28

дмитрий кулеба

хайко маас

донбасс

донецкая народная республика

мид германии

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берлин (город)

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не поставить под угрозу режим прекращения огня", - приводит слова министра пресс-служба МИД ФРГ в официальном аккаунте в Twitter.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604028146.html

донбасс

донецкая народная республика

берлин (город)

украина

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дмитрий кулеба, хайко маас, донбасс, донецкая народная республика, мид германии, верховная рада украины, берлин (город), украина, в мире