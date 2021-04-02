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Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе
Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе
В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:28
2021-04-02T20:28
дмитрий кулеба
хайко маас
донбасс
донецкая народная республика
мид германии
верховная рада украины
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не поставить под угрозу режим прекращения огня", - приводит слова министра пресс-служба МИД ФРГ в официальном аккаунте в Twitter.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html
https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604028146.html
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дмитрий кулеба, хайко маас, донбасс, донецкая народная республика, мид германии, верховная рада украины, берлин (город), украина, в мире

Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе

20:28 02.04.2021
 
© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Alexander Shulman
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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. В Берлине внимательно следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией, призывают к деэскалации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не поставить под угрозу режим прекращения огня", - приводит слова министра пресс-служба МИД ФРГ в официальном аккаунте в Twitter.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:58
Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 19:53
Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно
 
Дмитрий КулебаХайко МаасДонбассДонецкая Народная РеспубликаМИД ГерманииВерховная Рада УкраиныБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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