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В Париже надеются на переговоры по Донбассу в ближайшие недели
В Париже надеются на переговоры по Донбассу в ближайшие недели
Франция надеется, что дискуссии в "нормандском формате" (Франция, РФ, ФРГ, Украина) по урегулированию в Донбассе могут возобновиться в ближайшие недели, заявил... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:46
2021-04-02T11:46
эммануэль макрон
луганская народная республика
донецкая народная республика
мид франции‎
ангела меркель
владимир путин
франция
оон
украина
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Франция надеется, что дискуссии в "нормандском формате" (Франция, РФ, ФРГ, Украина) по урегулированию в Донбассе могут возобновиться в ближайшие недели, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Я не думаю, что будет эскалация. Но мы остаемся бдительными. Поэтому Франция и Германия пытаются подтолкнуть президента России и Украины к возобновлению переговоров. Последний раз это было в конце 2019 года, это позволило обеспечить – все еще хрупкий – режим прекращения огня, обмен пленными", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV."И мы надеемся, что дискуссии смогут возобновится в ближайшие недели", - отметил он.Во вторник состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции. Среди прочих вопросов обсуждалась ситуация в Донбассе.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/donbass-1602325104.html
https://ria.ru/20201207/tupik-1588086504.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
украина
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эммануэль макрон, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид франции‎, ангела меркель, владимир путин, франция, оон, украина, в мире

В Париже надеются на переговоры по Донбассу в ближайшие недели

11:46 02.04.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже
Вид на церковь Святой Марии Магдалины с безлюдной улицы Руаяль в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Франция надеется, что дискуссии в "нормандском формате" (Франция, РФ, ФРГ, Украина) по урегулированию в Донбассе могут возобновиться в ближайшие недели, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Я не думаю, что будет эскалация. Но мы остаемся бдительными. Поэтому Франция и Германия пытаются подтолкнуть президента России и Украины к возобновлению переговоров. Последний раз это было в конце 2019 года, это позволило обеспечить – все еще хрупкий – режим прекращения огня, обмен пленными", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.
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"И мы надеемся, что дискуссии смогут возобновится в ближайшие недели", - отметил он.
Во вторник состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции. Среди прочих вопросов обсуждалась ситуация в Донбассе.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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