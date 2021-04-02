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Туризм
https://ria.ru/20210402/dominikana-1603943515.html
В Доминикане продлили срок бесплатного медицинского страхования туристов
В Доминикане продлили срок бесплатного медицинского страхования туристов
Министерство туризма Доминиканы продлило срок бесплатного медицинского страхования для туристов, прибывающих в страну самолетом, до 30 апреля 2021 года,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:17
2021-04-02T14:17
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы продлило срок бесплатного медицинского страхования для туристов, прибывающих в страну самолетом, до 30 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.Страховой полис действует с момента регистрации в отеле и покрывает все расходы в случае неотложных медицинских ситуаций, в том числе связанных с заражением COVID-19, в период пребывания в стране.Изначально планировалось завершить действие программы 1 января 2021 года.По словам министра туризма Доминиканы, страна настроена на быстрое и ответственное восстановление индустрии гостеприимства. Программа бесплатного страхования путешественников позволяет позиционировать государство, как безопасное место, где гости могут спокойно отдыхать, зная, что в случае непредвиденных обстоятельств о них позаботятся.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, доминикана, отдых

В Доминикане продлили срок бесплатного медицинского страхования туристов

14:17 02.04.2021
 
© Depositphotos / alexhalayДоминикана. Морская звезда в руках туриста у острова Саона
Доминикана. Морская звезда в руках туриста у острова Саона - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Depositphotos / alexhalay
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы продлило срок бесплатного медицинского страхования для туристов, прибывающих в страну самолетом, до 30 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Страховой полис действует с момента регистрации в отеле и покрывает все расходы в случае неотложных медицинских ситуаций, в том числе связанных с заражением COVID-19, в период пребывания в стране.
Изначально планировалось завершить действие программы 1 января 2021 года.
По словам министра туризма Доминиканы, страна настроена на быстрое и ответственное восстановление индустрии гостеприимства. Программа бесплатного страхования путешественников позволяет позиционировать государство, как безопасное место, где гости могут спокойно отдыхать, зная, что в случае непредвиденных обстоятельств о них позаботятся.
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