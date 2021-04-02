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"Спутник V" могут доставить в Молдавию в конце апреля, заявил Додон

"Спутник V" могут доставить в Молдавию в конце апреля, заявил Додон

Экс-президента Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что российская вакцина "Спутник V" может быть доставлена в республику уже к концу апреля. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:28

2021-04-02T09:28

2021-04-02T09:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

майя санду

игорь додон

the lancet

здоровье - общество

astrazeneca

владимир путин

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КИШИНЕВ, 2 апр – РИА Новости. Экс-президента Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что российская вакцина "Спутник V" может быть доставлена в республику уже к концу апреля.Додон находится в Молдавии с двухдневным рабочим визитом, в четверг он встретился с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком."Поставка вакцины начнется во второй половине следующей недели, чтобы в сжатые сроки – конце апреля или начале мая – вакцина уже была в Молдавии. Также я обсудил с российской стороной процесс закупки вакцины", - заявил Додон в видеообращении, которое транслировалось в Facebook.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно. Ранее президент Молдавии Майя Санду написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь с доступом к вакцинам от коронавируса.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603881121.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майя санду, игорь додон, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, молдавия, в мире