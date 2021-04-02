https://ria.ru/20210402/diplomaty-1603914836.html

Посол России подтвердил высылку двух дипломатов из Италии

Посол России подтвердил высылку двух дипломатов из Италии

Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:06

2021-04-02T11:06

2021-04-02T11:59

сергей разов

высылка российских дипломатов из италии

россия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3fcf8e05ca3410f8fe01e9dfa234448.jpg

РИМ, 2 апр – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента.По его словам, инцидент "вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата"."Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - заявил дипломат в интервью телеканалу Rainews24.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.В четверг арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот был оставлен под стражей в римской тюрьме "Реджина Чели".Изъятая у Биота при аресте карта памяти содержала 181 фотографию служебных документов, из которых 47 принадлежат НАТО и имеют гриф "секретно". За флэшку, которую он поместил в пачку из-под лекарств, офицер должен был получить 5 тысяч евро.Биот на первом допросе отказался давать показания. По словам адвоката, его подзащитному требуется время, чтобы собраться с мыслями. Вместе с тем, газета Corriere della Sera сообщила, что арестованный заявил своему адвокату, что не передавал российской стороне никакой важной информации. В пятницу итальянские издания сообщили, что следствие не исключает наличие у офицера сообщников.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.

https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html

https://ria.ru/20210331/vysylka-1603615919.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей разов, высылка российских дипломатов из италии, россия, италия, в мире