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Посол России подтвердил высылку двух дипломатов из Италии
Посол России подтвердил высылку двух дипломатов из Италии
Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:06
2021-04-02T11:59
сергей разов
высылка российских дипломатов из италии
россия
италия
в мире
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента.По его словам, инцидент "вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата"."Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - заявил дипломат в интервью телеканалу Rainews24.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.В четверг арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот был оставлен под стражей в римской тюрьме "Реджина Чели".Изъятая у Биота при аресте карта памяти содержала 181 фотографию служебных документов, из которых 47 принадлежат НАТО и имеют гриф "секретно". За флэшку, которую он поместил в пачку из-под лекарств, офицер должен был получить 5 тысяч евро.Биот на первом допросе отказался давать показания. По словам адвоката, его подзащитному требуется время, чтобы собраться с мыслями. Вместе с тем, газета Corriere della Sera сообщила, что арестованный заявил своему адвокату, что не передавал российской стороне никакой важной информации. В пятницу итальянские издания сообщили, что следствие не исключает наличие у офицера сообщников.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.
https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html
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сергей разов, высылка российских дипломатов из италии, россия, италия, в мире

Посол России подтвердил высылку двух дипломатов из Италии

11:06 02.04.2021 (обновлено: 11:59 02.04.2021)
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
РИМ, 2 апр – РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского инцидента.
По его словам, инцидент "вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата".
"Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - заявил дипломат в интервью телеканалу Rainews24.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:18
В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО
В четверг арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот был оставлен под стражей в римской тюрьме "Реджина Чели".
Изъятая у Биота при аресте карта памяти содержала 181 фотографию служебных документов, из которых 47 принадлежат НАТО и имеют гриф "секретно". За флэшку, которую он поместил в пачку из-под лекарств, офицер должен был получить 5 тысяч евро.
Биот на первом допросе отказался давать показания. По словам адвоката, его подзащитному требуется время, чтобы собраться с мыслями. Вместе с тем, газета Corriere della Sera сообщила, что арестованный заявил своему адвокату, что не передавал российской стороне никакой важной информации. В пятницу итальянские издания сообщили, что следствие не исключает наличие у офицера сообщников.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.
По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:35
МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений
 
Сергей РазовВысылка российских дипломатов из ИталииРоссияИталияВ мире
 
 
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