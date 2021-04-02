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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (в 1996-1997 годах – Парламентское собрание Сообщества России и Белоруссии) – представительный и законодательный... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:31

2021-04-02T02:31

2021-04-02T02:31

россия

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (в 1996-1997 годах – Парламентское собрание Сообщества России и Белоруссии) – представительный и законодательный орган, созданный в соответствии с договором "Об образовании Сообщества России и Белоруссии" от 2 апреля 1996 года. Соглашение о Парламентском Собрании было подписано на встрече руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Белоруссии в Санкт-Петербурге 29 апреля 1996 года. Согласно статье 2 Соглашения Парламентское Собрание формировалось из равного числа представителей – по 25 парламентариев от каждой стороны. На него были возложены функции разработки проектов законодательных актов и внесения соответствующих предложений в органы, имеющие право законодательной инициативы. Первая сессия Парламентского Собрания сообщества состоялась 25 июня 1996 года в Смоленске.Местом нахождения Парламентского Собрания была определена Москва.2 апреля 1997 года был подписан договор "О Союзе Беларуси и России" и устав Союза Беларуси и России. Исходя из норм Договора, наряду с другими органами Сообщества, было преобразовано и Парламентское Собрание. В соответствии со статьей 22 устава Союза Парламентское Собрание, получившее свое нынешнее наименование – Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, стало "представительным органом Союза", состоящим из депутаций, делегируемых соответственно Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным собранием Республики Беларусь. Была определена новая норма представительства депутатов: по 36 от государства-участника Союза. При этом делегировалось от нижних палат парламентов больше депутатов, чем от верхних: от Государственной думы – 24 депутата, от Совета Федерации – 12, от Палаты представителей – 23 и от Совета Республики – 13 депутатов.В дальнейшем в период действия договора о Союзе происходило укрепление союзных отношений Белоруссии и России, усиливалась роль Парламентского Собрания в этом процессе. Оно участвовало в принятии решений по всем важнейшим вопросам жизнедеятельности Союза.8 декабря 1999 года президентами Белоруссии и России был подписан договор "О создании Союзного государства". Согласно статье 38 данного Договора предполагается создание парламента Союзного государства – представительного и законодательного органа Союзного государства. Состоять он будет из двух палат: Палаты Союза и Палаты Представителей. Палата Союза будет состоять из 36 российских и 36 белорусских парламентариев. Палата представителей – из 75 депутатов от России и 28 от Белоруссии. Эти 103 человека определят в результате всеобщих выборов. До выборов в Палату Представителей парламента Союзного государства функции парламента Союзного государства выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Председателем Парламентского Собрания является Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Первый заместитель председателя – Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Парламентское Собрание для осуществления своих полномочий образует из числа своих депутатов комиссии, временные комиссии и рабочие группы взаимодействующие с соответствующими комитетами и комиссиями палат парламентов государств-участников по вопросам своего ведения, и определяет основные направления их деятельности.Для организации работы Парламентского Собрания, предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности создан Совет Парламентского Собрания. В его состав входят председатель Парламентского Собрания, первый заместитель председателя, заместители председателя и председатели комиссий Парламентского Собрания. Одними из важных направлений деятельности Парламентского Собрания являются укрепление и развитие международных связей и межпарламентского сотрудничества. При Парламентском Собрании существует институт постоянных наблюдателей и гостей Парламентского Собрание. Постоянные наблюдатели, гости в соответствии с Регламентом Парламентского Собрания имеют право участвовать в заседаниях Парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.Статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании имеют Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) с 2005 года, Парламент Республики Южная Осетия с 2008 года, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с 2008 года, Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) с 2011 года. В качестве наблюдателя Парламентское Собрание принимает активное участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентского Союза, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеи Православия, Парламентского Союза государств-участников Организации Исламского сотрудничества. Депутаты Парламентского Собрания принимают участие в международном наблюдении за выборами в высшие органы власти зарубежных государств. В 2017 году возникла идея образования белорусско-российской молодежной парламентской структуры. Предполагалось, что члены молодежного парламента будут содействовать деятельности союзных депутатов в области регулирования прав и законных интересов молодежи и координировать взаимодействие молодежных организаций Белоруссии и России. Постановлением Парламентского Собрания от 16 декабря 2017 года принято решение о создании Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Молодежная палата формируется путем делегирования 40 представителей палатами парламентов государств-участников, из которых 20 являются гражданами Белоруссии и 20 – гражданами России. В состав Молодежной палаты могут входить депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений. Первое заседание Молодежной палаты прошло 17-18 июня 2018 года в Бресте. Осуществляя активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества – в области экономической политики, социальной политики, науки и культуры, борьбы с преступностью, безопасности и обороны, экологии и природопользования, Парламентское Собрание является наиболее действенным звеном процесса формирования союза двух государств. Главная заслуга союзных парламентариев в том, что они заложили основы правовой системы Союзного государства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, белоруссия, справки