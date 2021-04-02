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В США полицейский застрелил подростка во время "вооруженного конфликта"
В США полицейский застрелил подростка во время "вооруженного конфликта"
Офицер полиции в пригороде Чикаго в ходе "вооруженного конфликта" застрелил 13-летнего подростка, власти проводят расследование случившегося, сообщили местные... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:49
2021-04-02T11:49
чикаго
сша
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Офицер полиции в пригороде Чикаго в ходе "вооруженного конфликта" застрелил 13-летнего подростка, власти проводят расследование случившегося, сообщили местные правоохранительные органы."Несовершеннолетний был застрелен офицером полиции Чикаго рано утром в понедельник, 29 марта 2021 года"- говорится в заявлении суперинтенданта полиции Чикаго Дэвида Брауна.Согласно данным полиции, сотрудники прибыли на место, откуда поступил сигнал о выстреле. Они обнаружили двух человек, одним из которых оказался подросток. Полицейские утверждают, что он был вооружен и попытался скрыться, после чего был застрелен в ходе "вооруженного столкновения" с одним из сотрудников правоохранительных органов. По данным телеканала ABC7, погибшим является 13-летний Адам Толедо.Как сообщили в правоохранительных органах, убивший подростка полицейский был временно отстранен от оперативной службы."На 30 дней деятельность этого сотрудника полиции будет ограничена выполнением административных функций. Расследование продолжается", - указано в заявлении Брауна.Браун, а также мэр Чикаго Лори Лайтфут выступили с призывом как можно скорее обнародовать видеозапись с нательной камеры полицейского. Контролирующее действия полицейских ведомство, которое приступило к расследованию инцидента, сообщило в свою очередь, что в соответствии с законодательством и в отсутствие необходимого постановления суда видеоматериалы с участием несовершеннолетних не могут быть опубликованы.По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.
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чикаго, сша, в мире

В США полицейский застрелил подростка во время "вооруженного конфликта"

11:49 02.04.2021
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Офицер полиции в пригороде Чикаго в ходе "вооруженного конфликта" застрелил 13-летнего подростка, власти проводят расследование случившегося, сообщили местные правоохранительные органы.
"Несовершеннолетний был застрелен офицером полиции Чикаго рано утром в понедельник, 29 марта 2021 года"- говорится в заявлении суперинтенданта полиции Чикаго Дэвида Брауна.
Согласно данным полиции, сотрудники прибыли на место, откуда поступил сигнал о выстреле. Они обнаружили двух человек, одним из которых оказался подросток. Полицейские утверждают, что он был вооружен и попытался скрыться, после чего был застрелен в ходе "вооруженного столкновения" с одним из сотрудников правоохранительных органов. По данным телеканала ABC7, погибшим является 13-летний Адам Толедо.
Как сообщили в правоохранительных органах, убивший подростка полицейский был временно отстранен от оперативной службы.
"На 30 дней деятельность этого сотрудника полиции будет ограничена выполнением административных функций. Расследование продолжается", - указано в заявлении Брауна.
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Браун, а также мэр Чикаго Лори Лайтфут выступили с призывом как можно скорее обнародовать видеозапись с нательной камеры полицейского. Контролирующее действия полицейских ведомство, которое приступило к расследованию инцидента, сообщило в свою очередь, что в соответствии с законодательством и в отсутствие необходимого постановления суда видеоматериалы с участием несовершеннолетних не могут быть опубликованы.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.
 
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