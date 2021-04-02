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МЭР и Корпорация МСП спросят предпринимателей об условиях ведения бизнеса
МЭР и Корпорация МСП спросят предпринимателей об условиях ведения бизнеса
Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП запустили опрос среди представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:33
2021-04-02T11:33
2021-04-02T14:10
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП запустили опрос среди представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, о мерах улучшения условий ведения бизнеса, сообщили в министерстве.Уточняется, что анкета состоит из нескольких блоков, содержащих определенные меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность: "необходимо в первую очередь", "важно", "не считаю эту инициативу приоритетной". Также по 10-бальной шкале предлагается оценить востребованность предложенных в опросе мер.Опрос готовился совместно с предпринимателями, "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. Принять в нём участие можно на сайте Корпорации МСП до 15 апреля."Все наши антикризисные программы и новую версию национального проекта мы разрабатывали в плотном, можно сказать, ежедневном режиме общения с бизнесом, общественными объединениями и депутатским корпусом. Результаты текущего опроса будут использованы для "донастройки" национального проекта МСП", - пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова."Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе", - в свою очередь добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП
запустили опрос среди представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, о мерах улучшения условий ведения бизнеса, сообщили в министерстве.
Уточняется, что анкета состоит из нескольких блоков, содержащих определенные меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность: "необходимо в первую очередь", "важно", "не считаю эту инициативу приоритетной". Также по 10-бальной шкале предлагается оценить востребованность предложенных в опросе мер.
Опрос готовился совместно с предпринимателями, "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. Принять в нём участие можно на сайте Корпорации МСП до 15 апреля.
"Все наши антикризисные программы и новую версию национального проекта мы разрабатывали в плотном, можно сказать, ежедневном режиме общения с бизнесом, общественными объединениями и депутатским корпусом. Результаты текущего опроса будут использованы для "донастройки" национального проекта МСП", - пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
"Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе", - в свою очередь добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.