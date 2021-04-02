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Право, оборона и безопасность в Союзном государстве. Прямая трансляция

Право, оборона и безопасность в Союзном государстве. Прямая трансляция

Экспертное обсуждение на тему "О подходах к формированию единого правового пространства Союзного государства. Оборона и безопасность — важнейшие составляющие... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:30

2021-04-02T09:30

2021-04-02T09:30

союзное государство

россия

москва

минск

белоруссия

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Экспертное обсуждение на тему "О подходах к формированию единого правового пространства Союзного государства. Оборона и безопасность — важнейшие составляющие союзного строительства".Дискуссия пройдет в рамках торжественного собрания в формате видеомоста Москва – Минск "Союзное государство: открывая новые возможности", приуроченного ко Дню единения народов Беларуси и России.

россия

москва

минск

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Право, оборона и безопасность в Союзном государстве. Прямая трансляция Право, оборона и безопасность в Союзном государстве. Прямая трансляция 2021-04-02T09:30 true PT150M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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