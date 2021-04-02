https://ria.ru/20210402/belorussiya-1603998780.html

КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

Комитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:20

2021-04-02T17:20

2021-04-02T17:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кгб белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.Как следует из перечня, размещенного на сайте КГБ, Тихановская, которая проживает в Литве, и Латушко, который проживает в Польше, являются обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 ("Покушение на преступление") и частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") Уголовного кодекса Белоруссии.Кроме того, на сайте КГБ размещено сообщение, согласно которому следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Белоруссии в отношении участников оппозиционной инициативы BYPOL по факту организации 25 марта текущего года актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных Вячеславом Малейчуком."Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из стран ЕС.В КГБ также добавили, что всего в качестве обвиняемых по уголовному делу "акт терроризма, совершенный организованной группой" привлечены 18 человек. Согласно перечню, в их числе – блогер Антон Мотолько, обвиняемый также по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках.МВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще один теракт - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Государственное белорусское телевидение озвучило имя задержанного по уголовному делу - Вячеслав Малейчук.Генпрокурор республики Андрей Швед 29 марта сообщал, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Минск добивается выдачи Тихановской, которая после выборов уехала в Литву и ведет оттуда свою деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html

https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, белоруссия, в мире