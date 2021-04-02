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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210402/belorussiya-1603998780.html
КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму
КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму
Комитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:20
2021-04-02T17:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.Как следует из перечня, размещенного на сайте КГБ, Тихановская, которая проживает в Литве, и Латушко, который проживает в Польше, являются обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 ("Покушение на преступление") и частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") Уголовного кодекса Белоруссии.Кроме того, на сайте КГБ размещено сообщение, согласно которому следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Белоруссии в отношении участников оппозиционной инициативы BYPOL по факту организации 25 марта текущего года актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных Вячеславом Малейчуком."Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из стран ЕС.В КГБ также добавили, что всего в качестве обвиняемых по уголовному делу "акт терроризма, совершенный организованной группой" привлечены 18 человек. Согласно перечню, в их числе – блогер Антон Мотолько, обвиняемый также по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках.МВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще один теракт - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Государственное белорусское телевидение озвучило имя задержанного по уголовному делу - Вячеслав Малейчук.Генпрокурор республики Андрей Швед 29 марта сообщал, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Минск добивается выдачи Тихановской, которая после выборов уехала в Литву и ведет оттуда свою деятельность.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html
https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html
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светлана тихановская, кгб белоруссии, белоруссия, в мире

КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

17:20 02.04.2021 (обновлено: 17:52 02.04.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии в пятницу расширил перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, в него среди прочих включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко.
Как следует из перечня, размещенного на сайте КГБ, Тихановская, которая проживает в Литве, и Латушко, который проживает в Польше, являются обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 ("Покушение на преступление") и частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") Уголовного кодекса Белоруссии.
Кроме того, на сайте КГБ размещено сообщение, согласно которому следственным управлением ведомства расследуется уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Белоруссии в отношении участников оппозиционной инициативы BYPOL по факту организации 25 марта текущего года актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных Вячеславом Малейчуком.
"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из стран ЕС.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:56
В МВД Белоруссии назвали "сошедшим на нет" время "протестунов"
В КГБ также добавили, что всего в качестве обвиняемых по уголовному делу "акт терроризма, совершенный организованной группой" привлечены 18 человек. Согласно перечню, в их числе – блогер Антон Мотолько, обвиняемый также по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках.
МВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще один теракт - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Государственное белорусское телевидение озвучило имя задержанного по уголовному делу - Вячеслав Малейчук.
Генпрокурор республики Андрей Швед 29 марта сообщал, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 11:48Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие"
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Минск добивается выдачи Тихановской, которая после выборов уехала в Литву и ведет оттуда свою деятельность.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
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