https://ria.ru/20210402/belaes-1603950010.html

Белоруссия планирует в 2021 году подключить второй блок БелАЭС

Белоруссия планирует в 2021 году подключить второй блок БелАЭС

Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что в этом году планируется включить в работу в энергосистеме страны второй блок Белорусской... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:35

2021-04-02T13:35

2021-04-02T13:35

союзное государство

белорусская аэс

союзное государство

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

атомстройэкспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597107397_0:100:1818:1123_1920x0_80_0_0_3962af608a0bb1020891fd5bda263988.jpg

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что в этом году планируется включить в работу в энергосистеме страны второй блок Белорусской АЭС."Мы находимся на завершающей стадии по (вводу в эксплуатацию– ред.) первого энергоблока, и он уже выработал более 1,8 миллиарда квт.ч в энергосистему. И мы планируем в этом году включить в работу в энергосистему и второй энергоблок", - сказал Михадюк в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210402/ekonommery-1603948881.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, союзное государство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт