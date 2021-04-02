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Белоруссия планирует в 2021 году подключить второй блок БелАЭС
Белоруссия планирует в 2021 году подключить второй блок БелАЭС
Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что в этом году планируется включить в работу в энергосистеме страны второй блок Белорусской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:35
2021-04-02T13:35
2021-04-02T13:35
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белорусская аэс
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
атомстройэкспорт
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что в этом году планируется включить в работу в энергосистеме страны второй блок Белорусской АЭС."Мы находимся на завершающей стадии по (вводу в эксплуатацию– ред.) первого энергоблока, и он уже выработал более 1,8 миллиарда квт.ч в энергосистему. И мы планируем в этом году включить в работу в энергосистему и второй энергоблок", - сказал Михадюк в пятницу, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210402/ekonommery-1603948881.html
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белорусская аэс, союзное государство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт