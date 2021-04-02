https://ria.ru/20210402/avariya-1603952669.html
Паслер поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке
Паслер поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке
Глава Оренбуржья Денис Паслер поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке в сжатые сроки. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:56
2021-04-02T13:56
2021-04-02T13:56
оренбургская область
жкх
денис паслер
новотроицк
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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке в сжатые сроки.В зоне аварии оказались 90 тысяч жителей города, в том числе более тысячи маломобильных горожан.По сообщению пресс-службы областного правительства. вечером 1 апреля, в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция. В городе полностью отключили водоснабжение и ввели режим ЧС. За ночь удалось более чем вдвое нарастить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену — ее проведут в работу в оперативном режиме. Прибыв Новотроицк, губернатор провел заседание оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий аварии. Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний момент подвозом воды в Новотроицке занимаются 15 единиц техники. Маломобильным новотройчанам воду доставляют социальные работники и волонтеры. Представители местной администрации города и сотрудники Центра управления регионом отслеживают жалобы жителей в социальных сетях, чтобы оперативно решать проблему водоснабжения. Паслер также лично убедился, что городские лечебные учреждения и станция скорой помощи обеспечены запасами воды. В настоящий момент все они, включая поликлиники, работают в штатном режиме. Кроме того, глава региона проверил наличие бутилированной воды в торговых сетях города.
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жкх, денис паслер, новотроицк
ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости.
Глава Оренбуржья Денис Паслер
поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке
в сжатые сроки.
В зоне аварии оказались 90 тысяч жителей города, в том числе более тысячи маломобильных горожан.
По сообщению пресс-службы областного правительства. вечером 1 апреля, в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция. В городе полностью отключили водоснабжение и ввели режим ЧС. За ночь удалось более чем вдвое нарастить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену — ее проведут в работу в оперативном режиме.
Прибыв Новотроицк, губернатор провел заседание оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий аварии.
"Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - заявил Паслер.
Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний момент подвозом воды в Новотроицке занимаются 15 единиц техники. Маломобильным новотройчанам воду доставляют социальные работники и волонтеры. Представители местной администрации города и сотрудники Центра управления регионом отслеживают жалобы жителей в социальных сетях, чтобы оперативно решать проблему водоснабжения.
Паслер также лично убедился, что городские лечебные учреждения и станция скорой помощи обеспечены запасами воды. В настоящий момент все они, включая поликлиники, работают в штатном режиме. Кроме того, глава региона проверил наличие бутилированной воды в торговых сетях города.