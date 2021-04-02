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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210402/avariya-1603952669.html
Паслер поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке
Паслер поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке
Глава Оренбуржья Денис Паслер поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке в сжатые сроки. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:56
2021-04-02T13:56
оренбургская область
жкх
денис паслер
новотроицк
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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке в сжатые сроки.В зоне аварии оказались 90 тысяч жителей города, в том числе более тысячи маломобильных горожан.По сообщению пресс-службы областного правительства. вечером 1 апреля, в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция. В городе полностью отключили водоснабжение и ввели режим ЧС. За ночь удалось более чем вдвое нарастить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену — ее проведут в работу в оперативном режиме. Прибыв Новотроицк, губернатор провел заседание оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий аварии. Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний момент подвозом воды в Новотроицке занимаются 15 единиц техники. Маломобильным новотройчанам воду доставляют социальные работники и волонтеры. Представители местной администрации города и сотрудники Центра управления регионом отслеживают жалобы жителей в социальных сетях, чтобы оперативно решать проблему водоснабжения. Паслер также лично убедился, что городские лечебные учреждения и станция скорой помощи обеспечены запасами воды. В настоящий момент все они, включая поликлиники, работают в штатном режиме. Кроме того, глава региона проверил наличие бутилированной воды в торговых сетях города.
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жкх, денис паслер, новотроицк

Паслер поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке

13:56 02.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер поставил задачу ликвидировать коммунальную аварию в Новотроицке в сжатые сроки.
В зоне аварии оказались 90 тысяч жителей города, в том числе более тысячи маломобильных горожан.
По сообщению пресс-службы областного правительства. вечером 1 апреля, в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция. В городе полностью отключили водоснабжение и ввели режим ЧС. За ночь удалось более чем вдвое нарастить темпы откачки воды, уже подобран двигатель на замену — ее проведут в работу в оперативном режиме.
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Денис Паслер провел совещание в режиме ВКС по ликвидации крупной коммунальной аварии в Новотроицке
Денис Паслер провел совещание в режиме ВКС по ликвидации крупной коммунальной аварии в Новотроицке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Денис Паслер провел совещание в режиме ВКС по ликвидации крупной коммунальной аварии в Новотроицке
Прибыв Новотроицк, губернатор провел заседание оперативного штаба, занимающегося ликвидацией последствий аварии.
"Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей", - заявил Паслер.
Пресс-служба отмечает, что на сегодняшний момент подвозом воды в Новотроицке занимаются 15 единиц техники. Маломобильным новотройчанам воду доставляют социальные работники и волонтеры. Представители местной администрации города и сотрудники Центра управления регионом отслеживают жалобы жителей в социальных сетях, чтобы оперативно решать проблему водоснабжения.
Паслер также лично убедился, что городские лечебные учреждения и станция скорой помощи обеспечены запасами воды. В настоящий момент все они, включая поликлиники, работают в штатном режиме. Кроме того, глава региона проверил наличие бутилированной воды в торговых сетях города.
Губернатор Денис Паслер на итоговой коллегии министерства образования Основные итоги и перспективы развития региональной системы образования в условиях реализации национальных проектов в 2020–2021 годах - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:37Оренбургская область
Глава Оренбуржья рассказал о задачах в развитии образования в регионе
 
Оренбургская областьЖКХДенис ПаслерНовотроицк
 
 
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