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КС Армении рассмотрит иск президента об отставке главы генштаба 1 июня
КС Армении рассмотрит иск президента об отставке главы генштаба 1 июня
Конституционный суд Армении назначил рассмотрение иска президента Армении Армена Саркисяна, связанного с отставкой начальника генерального штаба Вооруженных сил РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:05
2021-04-02T17:04
армения
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ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Конституционный суд Армении назначил рассмотрение иска президента Армении Армена Саркисяна, связанного с отставкой начальника генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, на 1 июня, сообщается на сайте КС.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Однако Саркисян оспорил в КС положение закона, регулирующего кадровые вопросы в ВС."Начать рассмотрение вопроса о соответствии конституции положений закона "О военной службе и статусе военнослужащего" на основании обращения президента Республики Армения 1 июня 2021 года в 11.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении. Ответчиком по делу признано Национальное собрание (парламент) Армении.Ранее Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Также он опубликовал протестное заявление, в котором отметил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов".Новым главой генштаба стал Артак Давтян - несмотря на то, что президент повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступил в должность автоматически. Аппарат премьера Армении настаивает, что прежний глава генштаба Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, адвокаты Гаспаряна не согласны с этим заявлением.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210401/armeniya-1603813500.html
https://ria.ru/20210402/iskander-1603927120.html
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армения, в мире

КС Армении рассмотрит иск президента об отставке главы генштаба 1 июня

16:05 02.04.2021 (обновлено: 17:04 02.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на площади Революции во время митинга оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции на площади Революции во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Конституционный суд Армении назначил рассмотрение иска президента Армении Армена Саркисяна, связанного с отставкой начальника генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, на 1 июня, сообщается на сайте КС.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Однако Саркисян оспорил в КС положение закона, регулирующего кадровые вопросы в ВС.
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"Начать рассмотрение вопроса о соответствии конституции положений закона "О военной службе и статусе военнослужащего" на основании обращения президента Республики Армения 1 июня 2021 года в 11.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении. Ответчиком по делу признано Национальное собрание (парламент) Армении.
Ранее Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Также он опубликовал протестное заявление, в котором отметил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов".
Новым главой генштаба стал Артак Давтян - несмотря на то, что президент повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступил в должность автоматически. Аппарат премьера Армении настаивает, что прежний глава генштаба Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, адвокаты Гаспаряна не согласны с этим заявлением.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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