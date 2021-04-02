СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США
12:16 02.04.2021 (обновлено: 14:22 02.04.2021)
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его родители телеканалу CNN.
Как сообщает телеканал, родители Рида решили впервые сообщить о его военном прошлом, поскольку, по их мнению, оно послужило причиной его задержания.
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По словам родителей, Тревор служил в подразделение морской пехоты, обеспечивающей охрану президента в Вашингтоне и в резиденции Кэмп-Дэвид.
Американский студент Тревор Рид летом прошлого года был осужден в России на 9 лет колонии за нападение на полицейских. По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение. Суд установил, что преступление студент совершил в пьяном виде. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
Ранее семья Рида заявляла, что считает доказательства по делу против него в России "сфабрикованными или преувеличенными". В марте Мосгорсуд в рамках рассмотрения апелляции назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Риду.
Заседания суда регулярно посещает посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда".
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