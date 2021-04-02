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СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США
СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США
Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:16
2021-04-02T14:22
тревор рид
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
барак обама
сша
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его родители телеканалу CNN.Как сообщает телеканал, родители Рида решили впервые сообщить о его военном прошлом, поскольку, по их мнению, оно послужило причиной его задержания."Мы считаем, что это одна из основных причин того, почему его задержали русские", - заявил отец Рида. Он также заявил, что сына о службе в США "допрашивала ФСБ".По словам родителей, Тревор служил в подразделение морской пехоты, обеспечивающей охрану президента в Вашингтоне и в резиденции Кэмп-Дэвид.Американский студент Тревор Рид летом прошлого года был осужден в России на 9 лет колонии за нападение на полицейских. По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение. Суд установил, что преступление студент совершил в пьяном виде. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Ранее семья Рида заявляла, что считает доказательства по делу против него в России "сфабрикованными или преувеличенными". В марте Мосгорсуд в рамках рассмотрения апелляции назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Риду.Заседания суда регулярно посещает посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда".
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тревор рид, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барак обама, сша, в мире

СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США

12:16 02.04.2021 (обновлено: 14:22 02.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его родители телеканалу CNN.
Как сообщает телеканал, родители Рида решили впервые сообщить о его военном прошлом, поскольку, по их мнению, оно послужило причиной его задержания.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:21
Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
"Мы считаем, что это одна из основных причин того, почему его задержали русские", - заявил отец Рида. Он также заявил, что сына о службе в США "допрашивала ФСБ".
По словам родителей, Тревор служил в подразделение морской пехоты, обеспечивающей охрану президента в Вашингтоне и в резиденции Кэмп-Дэвид.
Американский студент Тревор Рид летом прошлого года был осужден в России на 9 лет колонии за нападение на полицейских. По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение. Суд установил, что преступление студент совершил в пьяном виде. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
Ранее семья Рида заявляла, что считает доказательства по делу против него в России "сфабрикованными или преувеличенными". В марте Мосгорсуд в рамках рассмотрения апелляции назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Риду.
Заседания суда регулярно посещает посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда".
Студент из Техаса Тревор Рид и гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:44
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
 
Тревор РидРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Барак ОбамаСШАВ мире
 
 
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