https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США

СМИ: осужденный в России американец Рид служил в президентской охране США

Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:16

2021-04-02T12:16

2021-04-02T14:22

тревор рид

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

барак обама

сша

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за нападение на полицейских американец Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего лидера США Барака Обамы, сообщили его родители телеканалу CNN.Как сообщает телеканал, родители Рида решили впервые сообщить о его военном прошлом, поскольку, по их мнению, оно послужило причиной его задержания."Мы считаем, что это одна из основных причин того, почему его задержали русские", - заявил отец Рида. Он также заявил, что сына о службе в США "допрашивала ФСБ".По словам родителей, Тревор служил в подразделение морской пехоты, обеспечивающей охрану президента в Вашингтоне и в резиденции Кэмп-Дэвид.Американский студент Тревор Рид летом прошлого года был осужден в России на 9 лет колонии за нападение на полицейских. По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение. Суд установил, что преступление студент совершил в пьяном виде. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Ранее семья Рида заявляла, что считает доказательства по делу против него в России "сфабрикованными или преувеличенными". В марте Мосгорсуд в рамках рассмотрения апелляции назначил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу Риду.Заседания суда регулярно посещает посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда".

https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html

https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тревор рид, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барак обама, сша, в мире