https://ria.ru/20210402/aktsiya-1603974197.html

Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции в честь Дня здоровья

Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции в честь Дня здоровья

Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в Московской области, в рамках акции жители смогут проверить основные показатели здоровья и пройти... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:55

2021-04-02T15:55

2021-04-02T15:55

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в Московской области, в рамках акции жители смогут проверить основные показатели здоровья и пройти "тропу здоровья" длинной в 10 тысяч шагов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля с 1950 года. Традиционно в этот день проводятся информационно-просветительские мероприятия для жителей, а здравоохранительные организации призывают решить, что нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше."Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в ряде округов Московской области: Красногорске, Одинцове, Люберцах, Кашире и других. Жители смогут по желанию проверить основные показатели здоровья, а также пройти "тропу здоровья" протяженностью 10 тысяч шагов - около 8 километров. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля", - заявила пресс-служба ведомства.Утверждается, что в День здоровья можно будет проверить артериальное давление, измерить температуру, сатурацию, уровень глюкозы в крови, а также проконсультироваться со специалистами по ведению здорового образа жизни.

https://realty.ria.ru/20210401/sdelki-1603826975.html

красногорск

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, люберцы, московская область (подмосковье), общество