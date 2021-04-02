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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210402/aktsiya-1603974197.html
Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции в честь Дня здоровья
Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции в честь Дня здоровья
Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в Московской области, в рамках акции жители смогут проверить основные показатели здоровья и пройти... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:55
2021-04-02T15:55
новости подмосковья
красногорск
люберцы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в Московской области, в рамках акции жители смогут проверить основные показатели здоровья и пройти "тропу здоровья" длинной в 10 тысяч шагов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля с 1950 года. Традиционно в этот день проводятся информационно-просветительские мероприятия для жителей, а здравоохранительные организации призывают решить, что нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше."Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в ряде округов Московской области: Красногорске, Одинцове, Люберцах, Кашире и других. Жители смогут по желанию проверить основные показатели здоровья, а также пройти "тропу здоровья" протяженностью 10 тысяч шагов - около 8 километров. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля", - заявила пресс-служба ведомства.Утверждается, что в День здоровья можно будет проверить артериальное давление, измерить температуру, сатурацию, уровень глюкозы в крови, а также проконсультироваться со специалистами по ведению здорового образа жизни.
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красногорск
люберцы
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красногорск, люберцы, московская область (подмосковье), общество

Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции в честь Дня здоровья

15:55 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СавостинМолодые люди отдыхают в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Молодые люди отдыхают в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Савостин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в Московской области, в рамках акции жители смогут проверить основные показатели здоровья и пройти "тропу здоровья" длинной в 10 тысяч шагов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля с 1950 года. Традиционно в этот день проводятся информационно-просветительские мероприятия для жителей, а здравоохранительные организации призывают решить, что нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.
"Региональная акция "10 000 шагов к жизни" состоится 4 апреля в ряде округов Московской области: Красногорске, Одинцове, Люберцах, Кашире и других. Жители смогут по желанию проверить основные показатели здоровья, а также пройти "тропу здоровья" протяженностью 10 тысяч шагов - около 8 километров. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля", - заявила пресс-служба ведомства.
Утверждается, что в День здоровья можно будет проверить артериальное давление, измерить температуру, сатурацию, уровень глюкозы в крови, а также проконсультироваться со специалистами по ведению здорового образа жизни.
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