https://ria.ru/20210402/aktsiya-1603947207.html

Москва присоединится к международной акции "Зажги синим" в день аутизма

Москва присоединится к международной акции "Зажги синим" в день аутизма

Москва в пятницу во Всемирный день распространения информации об аутизме присоединится к международной акции "Зажги синим", фасады ряда зданий поменяют... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:22

2021-04-02T13:22

2021-04-02T13:22

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва в пятницу во Всемирный день распространения информации об аутизме присоединится к международной акции "Зажги синим", фасады ряда зданий поменяют привычную белую подсветку на синюю, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.Отмечается, что синий цвет на зданиях включат вечером 2 апреля – подсветка загорится в 19.16, когда в городе достаточно стемнеет.Впервые акция "Зажги синим" прошла в Москве в 2013 году. Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. В этот день знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом и проводят различные образовательные мероприятия, цель которых – привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.

https://ria.ru/20190403/1552339544.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва