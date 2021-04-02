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Москва присоединится к международной акции "Зажги синим" в день аутизма
Москва присоединится к международной акции "Зажги синим" в день аутизма
Москва в пятницу во Всемирный день распространения информации об аутизме присоединится к международной акции "Зажги синим", фасады ряда зданий поменяют... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:22
2021-04-02T13:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва в пятницу во Всемирный день распространения информации об аутизме присоединится к международной акции "Зажги синим", фасады ряда зданий поменяют привычную белую подсветку на синюю, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.Отмечается, что синий цвет на зданиях включат вечером 2 апреля – подсветка загорится в 19.16, когда в городе достаточно стемнеет.Впервые акция "Зажги синим" прошла в Москве в 2013 году. Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. В этот день знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом и проводят различные образовательные мероприятия, цель которых – привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.
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городское хозяйство москвы, москва

Москва присоединится к международной акции "Зажги синим" в день аутизма

13:22 02.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународная акция "Зажги синим"
Международная акция Зажги синим - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва в пятницу во Всемирный день распространения информации об аутизме присоединится к международной акции "Зажги синим", фасады ряда зданий поменяют привычную белую подсветку на синюю, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.
"Москва снова примет участие в международной акции "Зажги синим", 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, фасады нескольких зданий поменяют привычную белую подсветку на синюю. Синяя подсветка украсит фасады нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе и дома-книжки. Также подсветка появится на Крымском мосту и ряде зданий на Тверской улице", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что синий цвет на зданиях включат вечером 2 апреля – подсветка загорится в 19.16, когда в городе достаточно стемнеет.
Впервые акция "Зажги синим" прошла в Москве в 2013 году. Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. В этот день знаковые объекты по всему миру подсвечивают синим цветом и проводят различные образовательные мероприятия, цель которых – привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.
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"Зажги синим": акция в поддержку людей с аутизмом
 
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