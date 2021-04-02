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Умер один из создателей синих светодиодов Исаму Акасаки

Умер один из создателей синих светодиодов Исаму Акасаки

В японском городе Нагоя скончался лауреат Нобелевской премии по физике 2014 года Исаму Акасаки, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:14

2021-04-02T12:14

2021-04-02T12:43

нагоя

япония

в мире

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ТОКИО, 2 апр — РИА Новости. В японском городе Нагоя скончался лауреат Нобелевской премии по физике 2014 года Исаму Акасаки, сообщил телеканал NHK. Ученому было 92 года, в последнее время он тяжело болел. Причиной смерти стала пневмония.Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура создали синие светодиоды — недорогие долговечные источники света с широким спектром применения. Белые, красные и зеленые светодиоды изобрели давно, не получалось сделать только синие. Этот цвет имеет самую короткую волну, поэтому сулил новые технологические возможности. На протяжении всего XX века задача считалась неосуществимой. Многие исследователи бросили ее, разуверившись в результате. Открытие Акасаки, Амано и Накамуры стало революционным. Например, появление синих светодиодов способствовало разработке технологии Blu-ray, благодаря которой на диске помещается огромное количество информации.Сейчас светодиоды нового типа применяют в самых разных областях.

нагоя

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нагоя, япония, в мире