Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/zhurnalisty-1603863466.html
Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты
Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты
Сотрудники СМИ в 2020 году чаще всего обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в России по поводу незаконных уголовных преследований, задержаний... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:26
2021-04-01T19:26
россия
sputnik латвия
татьяна москалькова
евросоюз
маргарита симоньян
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e20582baa71a7a6c5571d6ae63596bae.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники СМИ в 2020 году чаще всего обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в России по поводу незаконных уголовных преследований, задержаний при освещении протестных акций, угроз физической расправы из-за своей работы, следует из ежегодного доклада омбудсмена Татьяны Москальковой."По вопросам защиты свободы слова в 2020 году к уполномоченному поступило 38 обращений. Большая часть обращений касалась соблюдения и защиты прав журналистов внутри страны и за рубежом. В общей сложности по этой тематике поступило 26 обращений. Журналисты и граждане в их защиту жаловались на незаконное уголовное преследование, задержания при освещении протестных акций, угрозы физической расправы в связи с журналистскими расследованиями", - говорится в сообщении.Подобные прецеденты были со Sputnik Латвия и Baltnews, напомнила Москалькова, причем, по данным доклада, почти 27% населения Латвии хотят получать информацию на родном языке. Кроме того, серьезную обеспокоенность правозащитного и журналистского сообщества, по словам омбудсмена, вызывали факты применения силы в отношении сотрудников СМИ в ходе протестов в Белоруссии."Российские СМИ подвергаются дискриминации не только в "офлайне", но и в интернете... На ограничение распространения российского информационного контента направлены непрекращающиеся попытки властей ряда западных государств затруднить деятельность российских СМИ в медийном пространстве. Блокируются русскоязычные аккаунты, предпринимаются попытки снизить их рейтинг в поисковых системах", - говорится в материалах.Омбудсмен поддерживает предложение об издании "белой книги" о соотечественниках, ставших жертвами политических преследований за рубежом, а также проведение мониторинга соблюдения прав российских журналистов в других странах."Действенной мерой может стать мониторинг соблюдения и защиты прав журналистов уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. Такой мониторинг способствовал бы оперативному реагированию на случаи нарушения прав журналистов в регионах, накоплению эмпирической базы для подготовки предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере", - говорится в сообщении.В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html
https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603629043.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fcbbcfd6a0dec0d546683978c79c4ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, sputnik латвия, татьяна москалькова, евросоюз, маргарита симоньян, белоруссия, общество

Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты

19:26 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники СМИ в 2020 году чаще всего обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в России по поводу незаконных уголовных преследований, задержаний при освещении протестных акций, угроз физической расправы из-за своей работы, следует из ежегодного доклада омбудсмена Татьяны Москальковой.
"По вопросам защиты свободы слова в 2020 году к уполномоченному поступило 38 обращений. Большая часть обращений касалась соблюдения и защиты прав журналистов внутри страны и за рубежом. В общей сложности по этой тематике поступило 26 обращений. Журналисты и граждане в их защиту жаловались на незаконное уголовное преследование, задержания при освещении протестных акций, угрозы физической расправы в связи с журналистскими расследованиями", - говорится в сообщении.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в поддержку русскоязычных журналистов Латвии возле Дома приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:45
Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики
Подобные прецеденты были со Sputnik Латвия и Baltnews, напомнила Москалькова, причем, по данным доклада, почти 27% населения Латвии хотят получать информацию на родном языке. Кроме того, серьезную обеспокоенность правозащитного и журналистского сообщества, по словам омбудсмена, вызывали факты применения силы в отношении сотрудников СМИ в ходе протестов в Белоруссии.
"Российские СМИ подвергаются дискриминации не только в "офлайне", но и в интернете... На ограничение распространения российского информационного контента направлены непрекращающиеся попытки властей ряда западных государств затруднить деятельность российских СМИ в медийном пространстве. Блокируются русскоязычные аккаунты, предпринимаются попытки снизить их рейтинг в поисковых системах", - говорится в материалах.
Омбудсмен поддерживает предложение об издании "белой книги" о соотечественниках, ставших жертвами политических преследований за рубежом, а также проведение мониторинга соблюдения прав российских журналистов в других странах.
"Действенной мерой может стать мониторинг соблюдения и защиты прав журналистов уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. Такой мониторинг способствовал бы оперативному реагированию на случаи нарушения прав журналистов в регионах, накоплению эмпирической базы для подготовки предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 14:30Протесты в Белоруссии
В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга
В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
РоссияSputnik ЛатвияТатьяна МоскальковаЕвросоюзМаргарита СимоньянБелоруссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния