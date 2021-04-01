https://ria.ru/20210401/zhurnalisty-1603863466.html

Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты

Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты

Сотрудники СМИ в 2020 году чаще всего обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в России по поводу незаконных уголовных преследований, задержаний... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:26

2021-04-01T19:26

2021-04-01T19:26

россия

sputnik латвия

татьяна москалькова

евросоюз

маргарита симоньян

белоруссия

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники СМИ в 2020 году чаще всего обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в России по поводу незаконных уголовных преследований, задержаний при освещении протестных акций, угроз физической расправы из-за своей работы, следует из ежегодного доклада омбудсмена Татьяны Москальковой."По вопросам защиты свободы слова в 2020 году к уполномоченному поступило 38 обращений. Большая часть обращений касалась соблюдения и защиты прав журналистов внутри страны и за рубежом. В общей сложности по этой тематике поступило 26 обращений. Журналисты и граждане в их защиту жаловались на незаконное уголовное преследование, задержания при освещении протестных акций, угрозы физической расправы в связи с журналистскими расследованиями", - говорится в сообщении.Подобные прецеденты были со Sputnik Латвия и Baltnews, напомнила Москалькова, причем, по данным доклада, почти 27% населения Латвии хотят получать информацию на родном языке. Кроме того, серьезную обеспокоенность правозащитного и журналистского сообщества, по словам омбудсмена, вызывали факты применения силы в отношении сотрудников СМИ в ходе протестов в Белоруссии."Российские СМИ подвергаются дискриминации не только в "офлайне", но и в интернете... На ограничение распространения российского информационного контента направлены непрекращающиеся попытки властей ряда западных государств затруднить деятельность российских СМИ в медийном пространстве. Блокируются русскоязычные аккаунты, предпринимаются попытки снизить их рейтинг в поисковых системах", - говорится в материалах.Омбудсмен поддерживает предложение об издании "белой книги" о соотечественниках, ставших жертвами политических преследований за рубежом, а также проведение мониторинга соблюдения прав российских журналистов в других странах."Действенной мерой может стать мониторинг соблюдения и защиты прав журналистов уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. Такой мониторинг способствовал бы оперативному реагированию на случаи нарушения прав журналистов в регионах, накоплению эмпирической базы для подготовки предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере", - говорится в сообщении.В декабре прошлого года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html

https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603629043.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik латвия, татьяна москалькова, евросоюз, маргарита симоньян, белоруссия, общество