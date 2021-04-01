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Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом
Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом
Силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:32
2021-04-01T17:32
2021-04-01T18:48
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.По словам политика, единственный способ решить конфликт — выполнять Минские соглашения. Применение Вооруженных сил для возвращения региона, наоборот, станет "путем в никуда", добавил Медведчук. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
https://ria.ru/20210401/donbass-1603724930.html
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