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Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом
Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом
Силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:32
2021-04-01T18:48
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.По словам политика, единственный способ решить конфликт — выполнять Минские соглашения. Применение Вооруженных сил для возвращения региона, наоборот, станет "путем в никуда", добавил Медведчук. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире

Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом

17:32 01.04.2021 (обновлено: 18:48 01.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силовой захват Донбасса украинскими военными может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Я думаю, что это (захват Донбасса. — Прим. ред.) чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно", — сказал он в интервью "Звезде".
По словам политика, единственный способ решить конфликт — выполнять Минские соглашения. Применение Вооруженных сил для возвращения региона, наоборот, станет "путем в никуда", добавил Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 04:32
Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ООНВ мире
 
 
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