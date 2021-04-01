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Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе
Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе
5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации на Южном Кавказе, в рамках которой будет представлен доклад "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие Южного Кавказа: перспективы и вызовы".
2021-04-01T15:20
2021-04-01T15:20
анонсы
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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав ПРИТЧИН;- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ. 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ запланирована встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Достигнутое 5 месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон. В ходе мероприятия будут проанализированы возможности развития экономики Южного Кавказа, вероятные точки кооперации в различных областях и роль внешних игроков, в первую очередь России, Турции и Ирана, в реализации существующего потенциала.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе

15:20 01.04.2021
 
Читать ria.ru в
5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации на Южном Кавказе, в рамках которой будет представлен доклад "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие Южного Кавказа: перспективы и вызовы".
Задать вопрос

Участники:
- исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.

2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ запланирована встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Достигнутое 5 месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон.
В ходе мероприятия будут проанализированы возможности развития экономики Южного Кавказа, вероятные точки кооперации в различных областях и роль внешних игроков, в первую очередь России, Турции и Ирана, в реализации существующего потенциала.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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