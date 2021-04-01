https://ria.ru/20210401/yuzhnyy-kavkaz-1603805532.html

Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе

Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе

5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации на Южном Кавказе, в рамках которой будет представлен доклад "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие Южного Кавказа: перспективы и вызовы".

2021-04-01T15:20

2021-04-01T15:20

2021-04-01T15:20

анонсы

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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав ПРИТЧИН;- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ. 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ запланирована встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Достигнутое 5 месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон. В ходе мероприятия будут проанализированы возможности развития экономики Южного Кавказа, вероятные точки кооперации в различных областях и роль внешних игроков, в первую очередь России, Турции и Ирана, в реализации существующего потенциала.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы