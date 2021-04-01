Онлайн-конференция о ситуации на Южном Кавказе
5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации на Южном Кавказе, в рамках которой будет представлен доклад "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и развитие Южного Кавказа: перспективы и вызовы".
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Участники:
- исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ запланирована встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Достигнутое 5 месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон.
В ходе мероприятия будут проанализированы возможности развития экономики Южного Кавказа, вероятные точки кооперации в различных областях и роль внешних игроков, в первую очередь России, Турции и Ирана, в реализации существующего потенциала.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ запланирована встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. Достигнутое 5 месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон.
В ходе мероприятия будут проанализированы возможности развития экономики Южного Кавказа, вероятные точки кооперации в различных областях и роль внешних игроков, в первую очередь России, Турции и Ирана, в реализации существующего потенциала.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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