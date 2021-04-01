https://ria.ru/20210401/yemen-1603791619.html

Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду

Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду

Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:15

2021-04-01T14:15

2021-04-01T14:15

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КАИР, 1 апр – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду"."Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в столице саудовского врага Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.В минувшую пятницу хуситы объявили о проведении масштабной операции против Саудовской Аравии по случаю шестой годовщины ее вступления в войну в Йемене, с использованием 18 беспилотников и восьми баллистических ракет. Обстрелу, по словам официального представителя ВС вооруженных сил лояльных "Ансар Алла", подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военные цели, в том числе военная база имени короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке страны.Ранее Саудовская Аравия выдвинула мирную инициативу по Йемену с введением режима всеобщего прекращения огня под контролем ООН, заявив, что ожидает ответа на нее от хуситов.Повстанцы-хуситы, с которыми воюет в Йемене Саудовская Аравия, в ответ на мирную инициативу заявили, что она не содержит ничего нового. Согласно их позиции, Саудовская Аравия должна прежде всего прекратить бомбардировки йеменской территории и блокаду с воздуха, и моря севера Йемена.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.

https://ria.ru/20210322/khusity-1602382349.html

https://ria.ru/20200729/1575120127.html

саудовская аравия

йемен

эр-рияд (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, saudi aramco, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), оон, в мире