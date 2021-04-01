Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/yemen-1603791619.html
Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:15
2021-04-01T14:15
ансар алла
saudi aramco
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
КАИР, 1 апр – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду"."Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в столице саудовского врага Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.В минувшую пятницу хуситы объявили о проведении масштабной операции против Саудовской Аравии по случаю шестой годовщины ее вступления в войну в Йемене, с использованием 18 беспилотников и восьми баллистических ракет. Обстрелу, по словам официального представителя ВС вооруженных сил лояльных "Ансар Алла", подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военные цели, в том числе военная база имени короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке страны.Ранее Саудовская Аравия выдвинула мирную инициативу по Йемену с введением режима всеобщего прекращения огня под контролем ООН, заявив, что ожидает ответа на нее от хуситов.Повстанцы-хуситы, с которыми воюет в Йемене Саудовская Аравия, в ответ на мирную инициативу заявили, что она не содержит ничего нового. Согласно их позиции, Саудовская Аравия должна прежде всего прекратить бомбардировки йеменской территории и блокаду с воздуха, и моря севера Йемена.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.
https://ria.ru/20210322/khusity-1602382349.html
https://ria.ru/20200729/1575120127.html
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ансар алла, saudi aramco, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), оон, в мире

Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду

14:15 01.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 1 апр – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.
Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду".
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 19:18
Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии
"Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в столице саудовского врага Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.
В минувшую пятницу хуситы объявили о проведении масштабной операции против Саудовской Аравии по случаю шестой годовщины ее вступления в войну в Йемене, с использованием 18 беспилотников и восьми баллистических ракет. Обстрелу, по словам официального представителя ВС вооруженных сил лояльных "Ансар Алла", подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военные цели, в том числе военная база имени короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке страны.
Ранее Саудовская Аравия выдвинула мирную инициативу по Йемену с введением режима всеобщего прекращения огня под контролем ООН, заявив, что ожидает ответа на нее от хуситов.
Повстанцы-хуситы, с которыми воюет в Йемене Саудовская Аравия, в ответ на мирную инициативу заявили, что она не содержит ничего нового. Согласно их позиции, Саудовская Аравия должна прежде всего прекратить бомбардировки йеменской территории и блокаду с воздуха, и моря севера Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 16:48
Эр-Рияд рассчитывает на возврат власти на юге Йемена к правительству
 
Ансар АллаSaudi AramcoСаудовская АравияЙеменЭр-Рияд (город)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния