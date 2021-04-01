https://ria.ru/20210401/yemen-1603791619.html
Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:15
2021-04-01T14:15
2021-04-01T14:15
ансар алла
saudi aramco
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
КАИР, 1 апр – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Алла" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду"."Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в столице саудовского врага Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.В минувшую пятницу хуситы объявили о проведении масштабной операции против Саудовской Аравии по случаю шестой годовщины ее вступления в войну в Йемене, с использованием 18 беспилотников и восьми баллистических ракет. Обстрелу, по словам официального представителя ВС вооруженных сил лояльных "Ансар Алла", подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военные цели, в том числе военная база имени короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке страны.Ранее Саудовская Аравия выдвинула мирную инициативу по Йемену с введением режима всеобщего прекращения огня под контролем ООН, заявив, что ожидает ответа на нее от хуситов.Повстанцы-хуситы, с которыми воюет в Йемене Саудовская Аравия, в ответ на мирную инициативу заявили, что она не содержит ничего нового. Согласно их позиции, Саудовская Аравия должна прежде всего прекратить бомбардировки йеменской территории и блокаду с воздуха, и моря севера Йемена.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.
https://ria.ru/20210322/khusity-1602382349.html
https://ria.ru/20200729/1575120127.html
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ансар алла, saudi aramco, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), оон, в мире
КАИР, 1 апр – РИА Новости.
Правящее на севере Йемена
движение мятежников-хуситов "Ансар Алла
" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду
при помощи нескольких беспилотников.
Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Алла") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду".
"Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в столице саудовского врага Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.
В минувшую пятницу хуситы объявили о проведении масштабной операции против Саудовской Аравии по случаю шестой годовщины ее вступления в войну в Йемене, с использованием 18 беспилотников и восьми баллистических ракет. Обстрелу, по словам официального представителя ВС вооруженных сил лояльных "Ансар Алла", подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco
и военные цели, в том числе военная база имени короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке страны.
Ранее Саудовская Аравия выдвинула мирную инициативу по Йемену с введением режима всеобщего прекращения огня под контролем ООН
, заявив, что ожидает ответа на нее от хуситов.
Повстанцы-хуситы, с которыми воюет в Йемене Саудовская Аравия, в ответ на мирную инициативу заявили, что она не содержит ничего нового. Согласно их позиции, Саудовская Аравия должна прежде всего прекратить бомбардировки йеменской территории и блокаду с воздуха, и моря севера Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.