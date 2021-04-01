https://ria.ru/20210401/yakutiya-1603808127.html

В Якутии выросла популярность IT-специальностей

В Якутии выросла популярность IT-специальностей

Число выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилось в Якутии почти в 3 раза, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:35

2021-04-01T15:35

2021-04-01T15:35

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

дальний восток

москва

общество

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ЯКУТСК, 1 апр – РИА Новости. Число выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилось в Якутии почти в 3 раза, сообщает пресс-центр республики в Москве."В Якутии доля выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилась в 2,7 раза", - отметили в пресс-службе.По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова, интерес у школьников к этой отрасли возрос благодаря проводимым в республике мероприятиям."К 2024 году республика ставит задачу увеличить долю занятых специалистов в ИТ-отрасли до 10 тысяч человек. В достижении этой цели нам помогают такие крупные республиканские мероприятия, как конкурс "Моя профессия – IT", а также образовательная поддержка детских технопарков. К 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе Якутии появится детский технопарк — будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей и республиканский специализированный ИТ-лицей в Якутске", – приводятся слова министра.Конкурс "Моя профессия – IT" в этом году проводится в шестой раз, уже завершились муниципальные отборочные этапы в 10 районах Якутии. Охват составил 1500 школьников. Мероприятие проводится в формате хакатона — марафона по разработке ИТ-проектов."Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на Гайдаровском форуме республика получила номинацию "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций, - добавили в пресс-центре.

https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html

https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601641884.html

республика саха (якутия)

дальний восток

москва

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республика саха (якутия), дальний восток, москва, общество