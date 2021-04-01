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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210401/yakutiya-1603808127.html
В Якутии выросла популярность IT-специальностей
В Якутии выросла популярность IT-специальностей
Число выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилось в Якутии почти в 3 раза, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:35
2021-04-01T15:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
дальний восток
москва
общество
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ЯКУТСК, 1 апр – РИА Новости. Число выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилось в Якутии почти в 3 раза, сообщает пресс-центр республики в Москве."В Якутии доля выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилась в 2,7 раза", - отметили в пресс-службе.По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова, интерес у школьников к этой отрасли возрос благодаря проводимым в республике мероприятиям."К 2024 году республика ставит задачу увеличить долю занятых специалистов в ИТ-отрасли до 10 тысяч человек. В достижении этой цели нам помогают такие крупные республиканские мероприятия, как конкурс "Моя профессия – IT", а также образовательная поддержка детских технопарков. К 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе Якутии появится детский технопарк — будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей и республиканский специализированный ИТ-лицей в Якутске", – приводятся слова министра.Конкурс "Моя профессия – IT" в этом году проводится в шестой раз, уже завершились муниципальные отборочные этапы в 10 районах Якутии. Охват составил 1500 школьников. Мероприятие проводится в формате хакатона — марафона по разработке ИТ-проектов."Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на Гайдаровском форуме республика получила номинацию "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций, - добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html
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республика саха (якутия), дальний восток, москва, общество

В Якутии выросла популярность IT-специальностей

15:35 01.04.2021
 
© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Fotolia / Sergey Nivens
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 апр – РИА Новости. Число выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилось в Якутии почти в 3 раза, сообщает пресс-центр республики в Москве.
"В Якутии доля выпускников, желающих поступить на ИТ-специальности, увеличилась в 2,7 раза", - отметили в пресс-службе.
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По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова, интерес у школьников к этой отрасли возрос благодаря проводимым в республике мероприятиям.
"К 2024 году республика ставит задачу увеличить долю занятых специалистов в ИТ-отрасли до 10 тысяч человек. В достижении этой цели нам помогают такие крупные республиканские мероприятия, как конкурс "Моя профессия – IT", а также образовательная поддержка детских технопарков. К 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе Якутии появится детский технопарк — будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей и республиканский специализированный ИТ-лицей в Якутске", – приводятся слова министра.
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Якутия направит 200 миллионов рублей на развитие науки
Конкурс "Моя профессия – IT" в этом году проводится в шестой раз, уже завершились муниципальные отборочные этапы в 10 районах Якутии. Охват составил 1500 школьников. Мероприятие проводится в формате хакатона — марафона по разработке ИТ-проектов.
"Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на Гайдаровском форуме республика получила номинацию "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций, - добавили в пресс-центре.
 
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