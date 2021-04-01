https://ria.ru/20210401/voyska-1603773699.html

В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной

В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной

Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:48

2021-04-01T12:48

2021-04-01T12:51

нато

россия

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему уморению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым.Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html

россия

украина

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2021

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нато, россия, дмитрий песков, украина, в мире