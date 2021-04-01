Володин прокомментировал протесты в Грузии из-за поездки Познера
11:01 01.04.2021 (обновлено: 11:15 01.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. События вокруг поездки Владимира Познера в Грузию показывают, что радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к чему хорошему, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. Грузинский Первый канал в четверг сообщил, что Познер улетел из Тбилиси.
"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы также напомнил, что во время проведения Межпарламенской ассамблеи православия в 2019 году, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к ее главе, депутату Госдумы Сергею Гаврилову.
"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", - заключил Володин.