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https://ria.ru/20210401/volodin-1603749689.html
Володин прокомментировал протесты в Грузии из-за поездки Познера
Володин прокомментировал протесты в Грузии из-за поездки Познера
События вокруг поездки Владимира Познера в Грузию показывают, что радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:01
2021-04-01T11:15
госдума рф
владимир познер
вячеслав володин
тбилиси
грузия
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. События вокруг поездки Владимира Познера в Грузию показывают, что радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к чему хорошему, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. Грузинский Первый канал в четверг сообщил, что Познер улетел из Тбилиси."События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", - написал Володин в своем Telegram-канале.Председатель Госдумы также напомнил, что во время проведения Межпарламенской ассамблеи православия в 2019 году, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к ее главе, депутату Госдумы Сергею Гаврилову."Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", - заключил Володин.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер
Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы.
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госдума рф, владимир познер, вячеслав володин, тбилиси, грузия, в мире

Володин прокомментировал протесты в Грузии из-за поездки Познера

11:01 01.04.2021 (обновлено: 11:15 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. События вокруг поездки Владимира Познера в Грузию показывают, что радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к чему хорошему, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. Грузинский Первый канал в четверг сообщил, что Познер улетел из Тбилиси.
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Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы также напомнил, что во время проведения Межпарламенской ассамблеи православия в 2019 году, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к ее главе, депутату Госдумы Сергею Гаврилову.
"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", - заключил Володин.
 
Госдума РФВладимир ПознерВячеслав ВолодинТбилисиГрузияВ мире
 
 
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