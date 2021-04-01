https://ria.ru/20210401/vkontakte-1603746926.html

ВКонтакте обновила приложение для iPad

ВКонтакте обновила приложение для iPad

ВКонтакте впервые за пять лет обновила приложение для iPad. Теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным: приложение универсальное для iPhone и iPad и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:48

2021-04-01T10:48

2021-04-01T10:48

вконтакте

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВКонтакте впервые за пять лет обновила приложение для iPad. Теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным: приложение универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран. В новой версии доступны видеозвонки — бесплатно и без ограничений по времени — и голосовые сообщения. Приложение также поддерживает внешнюю клавиатуру. На iPad теперь можно слушать любую музыку из ВКонтакте, а ещё смотреть клипы и другие видео — прямые эфиры и истории. Также на iPad будет работать большинство мини-приложений ВКонтакте.Обновлённая версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.

https://ria.ru/20210305/vkontakte-1600077103.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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