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ВКонтакте обновила приложение для iPad
ВКонтакте обновила приложение для iPad
ВКонтакте впервые за пять лет обновила приложение для iPad. Теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным: приложение универсальное для iPhone и iPad и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:48
2021-04-01T10:48
вконтакте
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВКонтакте впервые за пять лет обновила приложение для iPad. Теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным: приложение универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран. В новой версии доступны видеозвонки — бесплатно и без ограничений по времени — и голосовые сообщения. Приложение также поддерживает внешнюю клавиатуру. На iPad теперь можно слушать любую музыку из ВКонтакте, а ещё смотреть клипы и другие видео — прямые эфиры и истории. Также на iPad будет работать большинство мини-приложений ВКонтакте.Обновлённая версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.
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вконтакте

ВКонтакте обновила приложение для iPad

10:48 01.04.2021
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВКонтакте впервые за пять лет обновила приложение для iPad. Теперь оно будет обновляться одновременно с мобильным: приложение универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран.
В новой версии доступны видеозвонки — бесплатно и без ограничений по времени — и голосовые сообщения. Приложение также поддерживает внешнюю клавиатуру.
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На iPad теперь можно слушать любую музыку из ВКонтакте, а ещё смотреть клипы и другие видео — прямые эфиры и истории. Также на iPad будет работать большинство мини-приложений ВКонтакте.
Обновлённая версия приложения для iPhone и iPad будет доступна всем пользователям в течение дня.
 
ВКонтакте
 
 
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