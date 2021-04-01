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Наука
https://ria.ru/20210401/videokarta-1603755373.html
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 3050 оказалась мощнее, чем ожидалось
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 3050 оказалась мощнее, чем ожидалось
Младшие видеокарты серии Ampere от Nvidia обеспечат значительный прирост производительности недорогим компьютерам. Данные о будущих новинках раскрыл... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:22
2021-04-01T11:22
наука
компьютерные технологии
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Младшие видеокарты серии Ampere от Nvidia обеспечат значительный прирост производительности недорогим компьютерам. Данные о будущих новинках раскрыл Notebookcheck.Видеоадаптер GeForce RTX 3050 получит GPU с 2048 ядрами CUDA, тогда как улучшенная версия RTX 3050 Ti — 2560. Карты будут располагать 4 ГБ памяти GDDR6. Базовая карта будет работать на частоте от 1057 до 1740 МГц, а Ti — от 1035 до 1695 МГц. Карты протестировали в бенчмарках, оказалось, что GeForce GTX 3050 выступает на уровне GeForce RTX 1660 Ti Max-Q, а 3050 Ti практически сравнялась по производительности с RTX 2060. В целом, новые видеокарты предназначены для игр в разрешении 1080p.Младшие видеокарты Nvidia должны быть официально представлены уже этой весной. Стоимость GeForce GTX 3050 и 3050 Ti пока не раскрывается, но реальная цена на фоне майнинг-бума будет значительно выше заявленной, как это случилось с моделью 3060.
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Новости
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РИА Новости
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компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии

Бюджетная видеокарта GeForce GTX 3050 оказалась мощнее, чем ожидалось

11:22 01.04.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Младшие видеокарты серии Ampere от Nvidia обеспечат значительный прирост производительности недорогим компьютерам. Данные о будущих новинках раскрыл Notebookcheck.
Видеоадаптер GeForce RTX 3050 получит GPU с 2048 ядрами CUDA, тогда как улучшенная версия RTX 3050 Ti — 2560. Карты будут располагать 4 ГБ памяти GDDR6. Базовая карта будет работать на частоте от 1057 до 1740 МГц, а Ti — от 1035 до 1695 МГц.
Карты протестировали в бенчмарках, оказалось, что GeForce GTX 3050 выступает на уровне GeForce RTX 1660 Ti Max-Q, а 3050 Ti практически сравнялась по производительности с RTX 2060. В целом, новые видеокарты предназначены для игр в разрешении 1080p.
Младшие видеокарты Nvidia должны быть официально представлены уже этой весной. Стоимость GeForce GTX 3050 и 3050 Ti пока не раскрывается, но реальная цена на фоне майнинг-бума будет значительно выше заявленной, как это случилось с моделью 3060.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:34Наука
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