https://ria.ru/20210401/venetsiya-1603771408.html

В Венеции ввели новые правила для круизных судов

В Венеции ввели новые правила для круизных судов

По решению итальянских властей, круизные лайнеры больше не смогут причаливать в историческом центре Венеции, сообщает АТОР РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:07

2021-04-01T17:07

2021-04-01T17:07

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. По решению итальянских властей, круизные лайнеры больше не смогут причаливать в историческом центре Венеции, сообщает АТОРВ правительстве Италии считают, что это позволит защитить не только историко-культурное наследие страны, но и всего мира.Когда круизные компании возобновят свою деятельность, большие суда будут временно направлять в промышленный порт Маргера. А в ближайшее время пройдет конкурс на выбор нового места швартовки. По оценке экспертов, перевод крупных лайнеров в другое место причала не усложнит трансфер туристов до исторического центра Венеции и не повлияет на логистику экскурсий.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, круизы, италия, венеция, отдых