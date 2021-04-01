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В Венеции ввели новые правила для круизных судов
В Венеции ввели новые правила для круизных судов
По решению итальянских властей, круизные лайнеры больше не смогут причаливать в историческом центре Венеции, сообщает АТОР РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:07
2021-04-01T17:07
2021-04-01T17:07
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. По решению итальянских властей, круизные лайнеры больше не смогут причаливать в историческом центре Венеции, сообщает АТОРВ правительстве Италии считают, что это позволит защитить не только историко-культурное наследие страны, но и всего мира.Когда круизные компании возобновят свою деятельность, большие суда будут временно направлять в промышленный порт Маргера. А в ближайшее время пройдет конкурс на выбор нового места швартовки. По оценке экспертов, перевод крупных лайнеров в другое место причала не усложнит трансфер туристов до исторического центра Венеции и не повлияет на логистику экскурсий.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
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ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, круизы, италия, венеция, отдых