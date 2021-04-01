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Панама зарегистрировала "Спутник V"

Панама зарегистрировала "Спутник V"

Панама зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", став 59-й страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T22:54

2021-04-01T22:54

2021-04-01T23:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

панама

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Панама зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", став 59-й страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Панама. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - заявили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину "Спутник V" обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. "Спутник V" признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

россия

панама

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, панама, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций