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Панама зарегистрировала "Спутник V"
Панама зарегистрировала "Спутник V"
Панама зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", став 59-й страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T22:54
2021-04-01T22:54
2021-04-01T23:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
панама
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Панама зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", став 59-й страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Панама. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - заявили в фонде.По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину "Спутник V" обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. "Спутник V" признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, панама, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций