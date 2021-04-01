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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603809365.html
Еще более 70 тысяч доз "Спутник V" поступило в подмосковные поликлиники
Еще более 70 тысяч доз "Спутник V" поступило в подмосковные поликлиники
Еще свыше 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступило в поликлиники Московской области, всего регион получил 634 тысячи доз... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:40
2021-04-01T15:40
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Еще свыше 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступило в поликлиники Московской области, всего регион получил 634 тысячи доз медпрепарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Медицинские организации Московской области получили еще более 70 тысяч доз препарата "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова добавила, что всего Московская область получила уже 634 тысячи доз вакцины "Спутник V".В пресс-службе напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Еще более 70 тысяч доз "Спутник V" поступило в подмосковные поликлиники

15:40 01.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет смертельной вакцинации!" у здания Администрации президента Украины в Киеве
Участники акции Нет смертельной вакцинации! у здания Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Еще свыше 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступило в поликлиники Московской области, всего регион получил 634 тысячи доз медпрепарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Медицинские организации Московской области получили еще более 70 тысяч доз препарата "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Глава ведомства Светлана Стригункова добавила, что всего Московская область получила уже 634 тысячи доз вакцины "Спутник V".
В пресс-службе напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
"На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно", - рассказали в ведомстве.
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Вчера, 12:19Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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