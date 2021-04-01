https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603809365.html

Еще более 70 тысяч доз "Спутник V" поступило в подмосковные поликлиники

Еще более 70 тысяч доз "Спутник V" поступило в подмосковные поликлиники

Еще свыше 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступило в поликлиники Московской области, всего регион получил 634 тысячи доз... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:40

2021-04-01T15:40

2021-04-01T15:40

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Еще свыше 70 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступило в поликлиники Московской области, всего регион получил 634 тысячи доз медпрепарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Медицинские организации Московской области получили еще более 70 тысяч доз препарата "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова добавила, что всего Московская область получила уже 634 тысячи доз вакцины "Спутник V".В пресс-службе напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

https://ria.ru/20210401/proekt-1603764784.html

московская область (подмосковье)

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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)