https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603798351.html

Мурашко рассказал о первых результатах исследований "Спутника Лайт"

Мурашко рассказал о первых результатах исследований "Спутника Лайт"

Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:49

2021-04-01T14:49

2021-04-01T14:52

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вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Она представляет собой часть "Спутника V". Это первый компонент. Первые результаты показывают обнадеживающие", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о процессе регистрации вакцины "Спутник Лайт".По словам министра, инструкция по ее применению будет сейчас рассматриваться экспертами. "Результаты клинических исследований. И будет сформирована уже и финальная версия. Поэтому я не хотел бы опережать события. Думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Ну, первые результаты, которые доложены, обнадеживают", - отметил глава Минздрава."И показания - очень хорошо реагируют молодые люди, ну, и возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будут использоваться и при ревакцинации. Но еще раз говорю, это будет их мнение, решение, когда они выдадут заключение", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, кому показана эта вакцина.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/layt-1603340696.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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