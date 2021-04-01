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Мурашко рассказал о первых результатах исследований "Спутника Лайт"
Мурашко рассказал о первых результатах исследований "Спутника Лайт"
Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:49
2021-04-01T14:49
2021-04-01T14:52
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Она представляет собой часть "Спутника V". Это первый компонент. Первые результаты показывают обнадеживающие", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о процессе регистрации вакцины "Спутник Лайт".По словам министра, инструкция по ее применению будет сейчас рассматриваться экспертами. "Результаты клинических исследований. И будет сформирована уже и финальная версия. Поэтому я не хотел бы опережать события. Думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Ну, первые результаты, которые доложены, обнадеживают", - отметил глава Минздрава."И показания - очень хорошо реагируют молодые люди, ну, и возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будут использоваться и при ревакцинации. Но еще раз говорю, это будет их мнение, решение, когда они выдадут заключение", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, кому показана эта вакцина.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/layt-1603340696.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт
" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Она представляет собой часть "Спутника V". Это первый компонент. Первые результаты показывают обнадеживающие", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24
", отвечая на вопрос о процессе регистрации вакцины "Спутник Лайт".
По словам министра, инструкция по ее применению будет сейчас рассматриваться экспертами. "Результаты клинических исследований. И будет сформирована уже и финальная версия. Поэтому я не хотел бы опережать события. Думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Ну, первые результаты, которые доложены, обнадеживают", - отметил глава Минздрава.
"И показания - очень хорошо реагируют молодые люди, ну, и возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будут использоваться и при ревакцинации. Но еще раз говорю, это будет их мнение, решение, когда они выдадут заключение", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, кому показана эта вакцина.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата.