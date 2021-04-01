https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603794558.html

Минздрав Армении опроверг информацию об отказе от "Спутника V"

Минздрав Армении опроверг информацию об отказе от "Спутника V"

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян назвала лживыми утверждения о том, что Ереван ранее отказался от российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:33

2021-04-01T14:33

2021-04-01T19:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

astrazeneca

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян назвала лживыми утверждения о том, что Ереван ранее отказался от российской вакцины "Спутник V"."Это однозначно лживая информация", - сказала Аванесян, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности сведения о том, что "Армения несколько месяцев или недель назад отказалась от "Спутник V".Комментируя по просьбе журналистов слухи в СМИ о том, что ее родственники привились российской вакциной, министр призвала "осмотрительнее относиться к медицинской тайне".В феврале министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что профессиональная комиссия одобрила применение в стране препаратов AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". В марте экспертная комиссия по вопросам иммунопрофилактики приняла положительное решение по использованию американской вакцины Novavax. Ранее она заявляла, что жителей Армении пока прививают вакциной "Спутник V" из ограниченной партии препарата, подаренной Россией. В воскресенье минздрав сообщил о доставке в страну 24 тысяч доз AstraZeneca.

https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603548468.html

ереван

армения

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вакцина "спутник v", astrazeneca , ереван, армения, в мире