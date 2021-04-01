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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603775493.html
Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, и запросов на нее во всем мире так много, что Россия просто не справляется с производством,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:56
2021-04-01T12:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
credit suisse
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, и запросов на нее во всем мире так много, что Россия просто не справляется с производством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о докладе экспертов банка Credit Suisse, в котором на основании проведенных интервью делается вывод о якобы низком уровне доверия российского населения к отечественной вакцине от COVID-19."Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно, и уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле, как минимум, тоже очень высокий. Это тоже однозначно. Судя по востребованности этой вакцины - вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего, по мнению Кремля, не хватает для популяризации российской вакцины.Говоря о самом исследовании, Песков сказал, что Credit Suisse - "это очень уважаемая кредитно-финансовая организация"."Но я никогда не знал, что она также славна своей работой в социологии. Поэтому я просто не знаю, что это за опрос. И здесь, скорее, можно говорить о доверии к результатам этого опроса", - добавил представитель Кремля.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, credit suisse , дмитрий песков, общество

Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире

12:56 01.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, и запросов на нее во всем мире так много, что Россия просто не справляется с производством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о докладе экспертов банка Credit Suisse, в котором на основании проведенных интервью делается вывод о якобы низком уровне доверия российского населения к отечественной вакцине от COVID-19.
"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно, и уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле, как минимум, тоже очень высокий. Это тоже однозначно. Судя по востребованности этой вакцины - вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего, по мнению Кремля, не хватает для популяризации российской вакцины.
Говоря о самом исследовании, Песков сказал, что Credit Suisse - "это очень уважаемая кредитно-финансовая организация".
"Но я никогда не знал, что она также славна своей работой в социологии. Поэтому я просто не знаю, что это за опрос. И здесь, скорее, можно говорить о доверии к результатам этого опроса", - добавил представитель Кремля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоCredit SuisseДмитрий ПесковОбщество
 
 
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