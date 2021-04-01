https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603775493.html

Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире

Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире

Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, и запросов на нее во всем мире так много, что Россия просто не справляется с производством,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:56

2021-04-01T12:56

2021-04-01T12:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

credit suisse

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, и запросов на нее во всем мире так много, что Россия просто не справляется с производством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о докладе экспертов банка Credit Suisse, в котором на основании проведенных интервью делается вывод о якобы низком уровне доверия российского населения к отечественной вакцине от COVID-19."Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно, и уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле, как минимум, тоже очень высокий. Это тоже однозначно. Судя по востребованности этой вакцины - вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего, по мнению Кремля, не хватает для популяризации российской вакцины.Говоря о самом исследовании, Песков сказал, что Credit Suisse - "это очень уважаемая кредитно-финансовая организация"."Но я никогда не знал, что она также славна своей работой в социологии. Поэтому я просто не знаю, что это за опрос. И здесь, скорее, можно говорить о доверии к результатам этого опроса", - добавил представитель Кремля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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