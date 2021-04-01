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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603740664.html
В Сан-Марино оценили перспективы использования "Спутника V"
В Сан-Марино оценили перспективы использования "Спутника V"
Власти Сан-Марино готовы и далее использовать вакцину "Спутник V", если российская сторона будет готова ее поставлять, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:58
2021-04-01T09:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
сан-марино
в мире
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РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Сан-Марино готовы и далее использовать вакцину "Спутник V", если российская сторона будет готова ее поставлять, заявил в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта."Естественно, мы все время находимся в контакте с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и поддерживаем с ними постоянный диалог. Решение этого вопроса будет, прежде всего, зависеть от наличия вакцины с их стороны. Мы же руководствуемся необходимостью как можно скорее завершить вакцинацию. Поэтому в случае, если готовность и желание с российской стороны будет, мы готовы это сделать. Повторяю: нам нужно такое количество вакцины, которое позволит завершить кампанию по вакцинации в Сан-Марино", - отметил Чаватта.По словам госсекретаря, кампания идет очень хорошо, граждане участвуют в ней согласно плану, который устанавливает очередность возрастных категорий."Мы рассчитываем в сжатые сроки сделать такое количество прививок, которое позволит добиться образования коллективного иммунитета. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальное число для этого должно составить 70% населения. Поэтому, если мы достигнем показателя в районе 70-80%, то будем чувствовать себя значительно спокойней", - подчеркнул член государственного конгресса (правительства) республики на Апеннинском полуострове.Чаватта указал, что сегодня трудно сказать, когда этот результат будет достигнут. "Многое будет зависеть от того, сколько доз вакцин нам поставят, а также от активности населения. Но учитывая, что в Сан-Марино проживает всего около 35 тысяч человек, думаю нам довольно скоро удастся обеспечить такой результат", - резюмировал собеседник РИА Новости.Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля, и через день власти начали кампанию по вакцинации населения.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, сан-марино, в мире

В Сан-Марино оценили перспективы использования "Спутника V"

09:58 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Сан-Марино готовы и далее использовать вакцину "Спутник V", если российская сторона будет готова ее поставлять, заявил в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
"Естественно, мы все время находимся в контакте с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и поддерживаем с ними постоянный диалог. Решение этого вопроса будет, прежде всего, зависеть от наличия вакцины с их стороны. Мы же руководствуемся необходимостью как можно скорее завершить вакцинацию. Поэтому в случае, если готовность и желание с российской стороны будет, мы готовы это сделать. Повторяю: нам нужно такое количество вакцины, которое позволит завершить кампанию по вакцинации в Сан-Марино", - отметил Чаватта.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По словам госсекретаря, кампания идет очень хорошо, граждане участвуют в ней согласно плану, который устанавливает очередность возрастных категорий.
"Мы рассчитываем в сжатые сроки сделать такое количество прививок, которое позволит добиться образования коллективного иммунитета. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальное число для этого должно составить 70% населения. Поэтому, если мы достигнем показателя в районе 70-80%, то будем чувствовать себя значительно спокойней", - подчеркнул член государственного конгресса (правительства) республики на Апеннинском полуострове.
Чаватта указал, что сегодня трудно сказать, когда этот результат будет достигнут. "Многое будет зависеть от того, сколько доз вакцин нам поставят, а также от активности населения. Но учитывая, что в Сан-Марино проживает всего около 35 тысяч человек, думаю нам довольно скоро удастся обеспечить такой результат", - резюмировал собеседник РИА Новости.
Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля, и через день власти начали кампанию по вакцинации населения.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetЗдоровье - ОбществоСан-МариноВ мире
 
 
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