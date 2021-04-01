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В Индии рассмотрят заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
В Индии рассмотрят заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в четверг рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:33
2021-04-01T09:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в четверг рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче вакцине "Спутник V" разрешения на экстренное использование, сообщило издание The Hindu со ссылкой на источники.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки на экстренное использование в Индии вакцины "Спутник V". Для вынесения решения эксперты попросили Dr Reddy's Laboratories представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma произведет до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,2 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,47 миллиона человек, продолжают лечение около 584 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 162 тысячи человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , индия, в мире

В Индии рассмотрят заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

09:33 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в четверг рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче вакцине "Спутник V" разрешения на экстренное использование, сообщило издание The Hindu со ссылкой на источники.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки на экстренное использование в Индии вакцины "Спутник V". Для вынесения решения эксперты попросили Dr Reddy's Laboratories представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.
Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma произведет до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,2 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,47 миллиона человек, продолжают лечение около 584 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 162 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaИндияВ мире
 
 
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