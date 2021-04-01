https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603737659.html

В Индии рассмотрят заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

В Индии рассмотрят заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в четверг рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:33

2021-04-01T09:33

2021-04-01T09:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в четверг рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories о выдаче вакцине "Спутник V" разрешения на экстренное использование, сообщило издание The Hindu со ссылкой на источники.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки на экстренное использование в Индии вакцины "Спутник V". Для вынесения решения эксперты попросили Dr Reddy's Laboratories представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma произведет до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,2 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,47 миллиона человек, продолжают лечение около 584 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 162 тысячи человек.

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , индия, в мире