https://ria.ru/20210401/ucheniya-1603815199.html

Украинские танкисты провели учения в Донбассе

Украинские танкисты провели учения в Донбассе

Украинские танковые резервисты провели учения в Луганской области в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба штаба операции... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:04

2021-04-01T16:04

2021-04-01T16:22

донбасс

луганская область

украина

в мире

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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Украинские танковые резервисты провели учения в Луганской области в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС)."В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи в Луганской области, прошли учения танковых резервов. Танковые подразделения в соответствии с минскими договоренностями удалены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в Facebook.Отмечается, что по легенде учений враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. "Танкисты, каждый раз получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага и вернуть утраченные позиции", - добавили в штабе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210401/donbass-1603724930.html

донбасс

луганская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская область, украина, в мире