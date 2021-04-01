https://ria.ru/20210401/turtsiya-1603789279.html

В Турции изменятся требования к сертификации отелей

В Турции изменятся требования к сертификации отелей

В Турции частично изменят правила присвоения категорий гостиницам, по словам экспертов, это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:15

2021-04-01T14:15

2021-04-01T14:15

туризм

коронавирус covid-19

отели

анталья (провинция)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Турции частично изменят правила присвоения категорий гостиницам, по словам экспертов, это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели дешевле, сообщает АТОР. В парламенте страны сейчас обсуждаются поправки в закон "О стимулировании туризма", внесенные правительством. В том числе пункт, обязывающий "муниципальные" отели пройти обязательную сертификацию и получить соответствующую категорию "звездности" в министерстве культуры и туризма Турции.Сейчас в стране есть два варианта регистрации для объекта туристического размещения: через муниципалитет и через министерство. Но официальные категории отелям присваивает только центральное ведомство. Муниципалитет лишь выдает простой сертификат о том, что гостиница (кемпинг, вилла, эко-отель, лодж) соответствует определенным требованиям и может принимать постояльцев.По официальной статистике, к середине марта муниципальные сертификаты выданы в Стамбуле 1 432 отелям (номерной фонд – 43 258 комнат), в Анталье – 1 028 объектам (53 116 номеров), в Мууле (Эгейское побережье Турции) – 901 гостинице с 28 642 номерами.Большинство из них функционируют как гостевые дома, кемпинги, эко-виллы без звезд. Однако есть и объекты с относительно большим номерным фондом, которые принимают зарубежных туристов и имеют "звезды", но не официальные. Были уже и судебные споры с иностранцами, когда отель не мог доказать свою категорию, так как имел только муниципальный сертификат.По оценкам СМИ Турции, больше всего таких "псевдо-звездных" муниципальных гостиниц в Стамбуле, где за последние годы множество частных домов в центре хозяева переделали в мини-отели.Но немало таких объектов и в пляжных туристических провинциях Турции – Анталье, Мууле, Айдыне, на горнолыжных курортах. Среди них есть и популярные на российском рынке отели.Если данная поправка в закон "О стимулировании туризма" будет в апреле принята парламентом в пакете с остальными (а вероятность этого очень высока), то таким "муниципальным" гостиницам дадут год до следующего сезона, чтобы пройти стандартную государственную сертификацию и получить настоящие "звезды" – уже от министерства по культуре и туризму.Объекты, которые не пройдут сертификацию к сезону 2022 года, закроют, а если они будут продолжать работу – оштрафуют и привлекут к административной ответственности. По словам экспертов, гостиницам придется улучшить сервис и инфраструктуру до заявленных сейчас "звезд". Если это не получится, то снизить свою категорию, а вместе с ней и цены."Среди отелей с "неофициальными" "звездами" есть и хорошие объекты. Но есть и в прямом смысле плохие гостиницы, настоящий позор турецкого туризма. Реформа должна изменить это положение вещей и в итоге привести к тому, чтобы российский путешественник знал: турецкий отель категории "три звезды" ничем не хуже по сервису, чем испанский", – уточняет представитель отельной индустрии Турции.

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

https://ria.ru/20210331/smekhova-1602995822.html

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

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коронавирус covid-19, отели, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул