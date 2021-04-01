Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210401/turtsiya-1603789279.html
В Турции изменятся требования к сертификации отелей
В Турции изменятся требования к сертификации отелей
В Турции частично изменят правила присвоения категорий гостиницам, по словам экспертов, это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:15
2021-04-01T14:15
туризм
коронавирус covid-19
отели
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150020/66/1500206683_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_c9b8c6f6e680520eb277837b5640c3f8.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Турции частично изменят правила присвоения категорий гостиницам, по словам экспертов, это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели дешевле, сообщает АТОР. В парламенте страны сейчас обсуждаются поправки в закон "О стимулировании туризма", внесенные правительством. В том числе пункт, обязывающий "муниципальные" отели пройти обязательную сертификацию и получить соответствующую категорию "звездности" в министерстве культуры и туризма Турции.Сейчас в стране есть два варианта регистрации для объекта туристического размещения: через муниципалитет и через министерство. Но официальные категории отелям присваивает только центральное ведомство. Муниципалитет лишь выдает простой сертификат о том, что гостиница (кемпинг, вилла, эко-отель, лодж) соответствует определенным требованиям и может принимать постояльцев.По официальной статистике, к середине марта муниципальные сертификаты выданы в Стамбуле 1 432 отелям (номерной фонд – 43 258 комнат), в Анталье – 1 028 объектам (53 116 номеров), в Мууле (Эгейское побережье Турции) – 901 гостинице с 28 642 номерами.Большинство из них функционируют как гостевые дома, кемпинги, эко-виллы без звезд. Однако есть и объекты с относительно большим номерным фондом, которые принимают зарубежных туристов и имеют "звезды", но не официальные. Были уже и судебные споры с иностранцами, когда отель не мог доказать свою категорию, так как имел только муниципальный сертификат.По оценкам СМИ Турции, больше всего таких "псевдо-звездных" муниципальных гостиниц в Стамбуле, где за последние годы множество частных домов в центре хозяева переделали в мини-отели.Но немало таких объектов и в пляжных туристических провинциях Турции – Анталье, Мууле, Айдыне, на горнолыжных курортах. Среди них есть и популярные на российском рынке отели.Если данная поправка в закон "О стимулировании туризма" будет в апреле принята парламентом в пакете с остальными (а вероятность этого очень высока), то таким "муниципальным" гостиницам дадут год до следующего сезона, чтобы пройти стандартную государственную сертификацию и получить настоящие "звезды" – уже от министерства по культуре и туризму.Объекты, которые не пройдут сертификацию к сезону 2022 года, закроют, а если они будут продолжать работу – оштрафуют и привлекут к административной ответственности. По словам экспертов, гостиницам придется улучшить сервис и инфраструктуру до заявленных сейчас "звезд". Если это не получится, то снизить свою категорию, а вместе с ней и цены."Среди отелей с "неофициальными" "звездами" есть и хорошие объекты. Но есть и в прямом смысле плохие гостиницы, настоящий позор турецкого туризма. Реформа должна изменить это положение вещей и в итоге привести к тому, чтобы российский путешественник знал: турецкий отель категории "три звезды" ничем не хуже по сервису, чем испанский", – уточняет представитель отельной индустрии Турции.
https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html
https://ria.ru/20210331/smekhova-1602995822.html
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
анталья (провинция)
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150020/66/1500206683_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_249b53d6bf2444b051ceaf7582bbcb0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, отели, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул

В Турции изменятся требования к сертификации отелей

14:15 01.04.2021
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКурорт Белек в Турции
Курорт Белек в Турции - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Турции частично изменят правила присвоения категорий гостиницам, по словам экспертов, это поспособствует повышению уровня сервиса и сделает некоторые отели дешевле, сообщает АТОР.
В парламенте страны сейчас обсуждаются поправки в закон "О стимулировании туризма", внесенные правительством. В том числе пункт, обязывающий "муниципальные" отели пройти обязательную сертификацию и получить соответствующую категорию "звездности" в министерстве культуры и туризма Турции.
Сейчас в стране есть два варианта регистрации для объекта туристического размещения: через муниципалитет и через министерство. Но официальные категории отелям присваивает только центральное ведомство. Муниципалитет лишь выдает простой сертификат о том, что гостиница (кемпинг, вилла, эко-отель, лодж) соответствует определенным требованиям и может принимать постояльцев.
По официальной статистике, к середине марта муниципальные сертификаты выданы в Стамбуле 1 432 отелям (номерной фонд – 43 258 комнат), в Анталье – 1 028 объектам (53 116 номеров), в Мууле (Эгейское побережье Турции) – 901 гостинице с 28 642 номерами.
Большинство из них функционируют как гостевые дома, кемпинги, эко-виллы без звезд. Однако есть и объекты с относительно большим номерным фондом, которые принимают зарубежных туристов и имеют "звезды", но не официальные. Были уже и судебные споры с иностранцами, когда отель не мог доказать свою категорию, так как имел только муниципальный сертификат.
По оценкам СМИ Турции, больше всего таких "псевдо-звездных" муниципальных гостиниц в Стамбуле, где за последние годы множество частных домов в центре хозяева переделали в мини-отели.
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 08:00Туризм
Что не стоит делать в отелях и как на правила повлиял коронавирус
Но немало таких объектов и в пляжных туристических провинциях Турции – Анталье, Мууле, Айдыне, на горнолыжных курортах. Среди них есть и популярные на российском рынке отели.
Если данная поправка в закон "О стимулировании туризма" будет в апреле принята парламентом в пакете с остальными (а вероятность этого очень высока), то таким "муниципальным" гостиницам дадут год до следующего сезона, чтобы пройти стандартную государственную сертификацию и получить настоящие "звезды" – уже от министерства по культуре и туризму.
Алика Смехова перед открытием фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 08:00Туризм
Алика Смехова — о своем идеальном путешествии и "кулинарном туризме"
Объекты, которые не пройдут сертификацию к сезону 2022 года, закроют, а если они будут продолжать работу – оштрафуют и привлекут к административной ответственности. По словам экспертов, гостиницам придется улучшить сервис и инфраструктуру до заявленных сейчас "звезд". Если это не получится, то снизить свою категорию, а вместе с ней и цены.
"Среди отелей с "неофициальными" "звездами" есть и хорошие объекты. Но есть и в прямом смысле плохие гостиницы, настоящий позор турецкого туризма. Реформа должна изменить это положение вещей и в итоге привести к тому, чтобы российский путешественник знал: турецкий отель категории "три звезды" ничем не хуже по сервису, чем испанский", – уточняет представитель отельной индустрии Турции.
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ОтелиАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния