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Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на проекты в сфере туризма
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на проекты в сфере туризма
Правительство РФ выделит свыше 1,2 миллиарда рублей на гранты для реализации проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:55
2021-04-01T13:55
2021-04-01T13:55
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новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит свыше 1,2 миллиарда рублей на гранты для реализации проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он рассказал об итогах первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма — определились 474 победителя из 74 регионов России."Каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на реализацию таких проектов правительство направит более одного миллиарда 245 миллионов рублей. Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места", — заявил Мишустин.Эти проекты, по его словам, охватывают ключевые направления развития отрасли. Речь идет о новых туристических маршрутах, оборудовании для комфортного отдыха, цифровых разработках, мобильных приложениях и аудиогидах.
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РИА Новости
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россия, туризм, новости - туризм, михаил мишустин
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит свыше 1,2 миллиарда рублей на гранты для реализации проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он рассказал об итогах первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма — определились 474 победителя из 74 регионов России.
"Каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на реализацию таких проектов правительство направит более одного миллиарда 245 миллионов рублей. Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места", — заявил Мишустин.
Эти проекты, по его словам, охватывают ключевые направления развития отрасли. Речь идет о новых туристических маршрутах, оборудовании для комфортного отдыха, цифровых разработках, мобильных приложениях и аудиогидах.